ARCA denunció a la AFA por apropiación indebida de tributos

En materia de tributos nacionales, la AFA adeuda $ 916.005.301,41 correspondientes a retenciones de IVA , Impuesto a las Ganancias y Retención Ganancias. Esta deuda se concentra en los períodos fiscales de agosto y septiembre de 2025.

De acuerdo con la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales correspondientes a los períodos tributarios y previsionales, desde agosto del año pasado hasta comienzos de diciembre. Según la presentación judicial, la Asociación omitió ingresar al fisco los montos retenidos, superando ampliamente el umbral de $100.000 mensuales establecido por la normativa penal.

La denuncia especifica que, al 10 de diciembre de 2025, las retenciones impositivas permanecían impagas, mientras que las correspondientes a la seguridad social fueron abonadas ese mismo día.

En cuanto a los recursos de la Seguridad Social, la denuncia señala que el total retenido asciende a $ 6.677.898.210,82. A diferencia de los tributos, ARCA aclara que estos montos fueron finalmente ingresados en su totalidad el 10 de diciembre de 2025. Sin embargo, el delito penal se configura por el ingreso tardío, es decir, luego de los treinta (30) días corridos del vencimiento legal. El detalle de la morosidad es extenso, abarcando diez períodos, desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.