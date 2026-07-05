Video: el dolor de Neymar tras la eliminación de Brasil en su último Mundial

Ney, quien no llegó en su mejor condición física y sumó pocos minutos en el certamen, no pudo contener las lágrimas tras la caída con Noruega en octavos de final.
Neymar terminó quebrado emocionalmente tras la temprana eliminación con Brasil en octavos de final en su última Copa del Mundo. Tras el pitazo final, que decretó el triunfo histórico por 2 a 1 de Noruega en Nueva York, el 10 caminó unos metros con seriedad intentando mantenerse fuerte en el dolor, pero acabó arrodillado en el césped explotando de dolor hablando solo mientras se le caían muchas lágrimas de los ojos.
Neymar se metió con lo justo en la lista final de convocados de Carlo Ancelotti al no estar en óptimas condiciones físicas, después de varias lesiones de todo tipo sufridas en el último tiempo. Por eso, el 10 no estuvo en los primeros dos partidos con Marruecos (1-1) y Haití (3-0) y apareció recién contra Escocia (3-0) sumando 15 minutos sobre el final.
Brasil ganó el Grupo C con 7 puntos por mejor diferencia de gol que Marruecos y clasificó a 16avos de final, instancia en la que vencieron 2 a 1 a Japón sin participación de Neymar. Ahora, en un duelo crucial con Noruega, Ancelotti mantuvo al 10 en el banco de suplentes y lo metió a los 68 minutos aún con el 0-0 en el marcador. Justo en el momento en que los europeos tuvieron su momento top con Haaland marcando un doblete.
Noruega ganaba 2 a 0 a Brasil y los sudamericanos se encontraron con un penal en tiempo de descuento: Ney se hizo cargo del balón cuando nadie quería y descontó con una definición de jerarquía, venciendo a Nyland, quien lo esperó hasta el último momento y previamente lo había provocado con que se lo iba a atajar.
¿Qué hubiera pasado si Ney era titular y pateaba el penal de Brasil a los 13 minutos de juego? El 10 vio desde el banco como Bruno Guimarães falló desde los doce pasos frente a un arquero noruego que se hizo gigante. Lo cierto es que Ney tuvo poco protagonismo en su último Mundial y se despidió en octavos de final.
Ney jugó Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Marcó 9 goles y dio 3 asistencias en 15 partidos mundialistas. La mejor actuación con el equipo fueron las semifinales en el certamen que fueron anfitrión, pero terminó en una de las decepciones más grandes al ser eliminado con humillación por 7 a 1 por los alemanes, que terminarían consagrándose campeones del mundo.
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