Video: el dolor de Neymar tras la eliminación de Brasil en su último Mundial

¡NEYMAR PICANTE! El 10 de Brasil convirtió el penal, y lo fue a buscar a Nyland. ¡Se le rió y le hizo gestos al arquero de Noruega! Luego lo festejó con la tribuna.



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¿Qué hubiera pasado si Ney era titular y pateaba el penal de Brasil a los 13 minutos de juego? El 10 vio desde el banco como Bruno Guimarães falló desde los doce pasos frente a un arquero noruego que se hizo gigante. Lo cierto es que Ney tuvo poco protagonismo en su último Mundial y se despidió en octavos de final.

Ney jugó Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Marcó 9 goles y dio 3 asistencias en 15 partidos mundialistas. La mejor actuación con el equipo fueron las semifinales en el certamen que fueron anfitrión, pero terminó en una de las decepciones más grandes al ser eliminado con humillación por 7 a 1 por los alemanes, que terminarían consagrándose campeones del mundo.

El dolor de Neymar tras la eliminación en su último Mundial

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NnQyP9S9gJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

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