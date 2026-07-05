Video: el tremendo doblete de Haaland para sacar a Brasil del Mundial

Con un cabezazo certero y un remate cruzado inatajable, el Androide marcó los goles para que Noruega le gane 2 a 1 a Brasil en Nueva York en los octavos de final del Mundial.
Noruega logró el mayor triunfo de su historia al vencer 2 a 1 a Brasil en Nueva York gracias a un doblete de Erling Haaland, en un partidazo del conjunto europeo con muchos futbolistas con niveles altos. El Androide, quien se quedó con el MVP del partido, fue una pesadilla para los brasileros.
Haaland abrió el marcador a once minutos del final apareciendo con agresividad dentro del área para vencer a Gabriel Magalhães en las alturas y sacar un potente cabezazo imposible de contener para Alisson Becker, quien no logró evitar el tanto de los Vikingos.
Y, ya en tiempo cumplido y con Brasil desesperado por conseguir el empate que fuerce el tiempo extra, el Androide recibió la pelota en la puerta del área y con todo el tiempo del mundo se acomodó para sacar un fuerte remate cruzado y preciso que decretó el 2-0 en el marcador. En el tiempo extra, Neymar descontó de penal pero se acabó el tiempo y el festejo fue de Noruega.
Con este batacazo ante Brasil, Noruega se metió por primera vez en su historia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, instancia en la cual enfrentará al vencedor del encuentro entre México e Inglaterra este próximo sábado 11 a las 18 h. en Miami.
Tras el pitazo final, el Androide habló de su facilidad para convertir y lo natural que es para él cumplir con ese cometido en cada encuentro. "Mi vida es marcar goles. No sé realmente qué hago, solo soy así. Se trata de mantener la concentración, y cuando llega la oportunidad, sé exactamente qué hacer. Siempre trato de mantenerme concentrado y hacerlo lo mejor posible", planteó en una nota tras ser elegido figura del encuentro.
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