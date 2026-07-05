Video: el tremendo doblete de Haaland para sacar a Brasil del Mundial

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



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Con este batacazo ante Brasil, Noruega se metió por primera vez en su historia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, instancia en la cual enfrentará al vencedor del encuentro entre México e Inglaterra este próximo sábado 11 a las 18 h. en Miami.

Tras el pitazo final, el Androide habló de su facilidad para convertir y lo natural que es para él cumplir con ese cometido en cada encuentro. "Mi vida es marcar goles. No sé realmente qué hago, solo soy así. Se trata de mantener la concentración, y cuando llega la oportunidad, sé exactamente qué hacer. Siempre trato de mantenerme concentrado y hacerlo lo mejor posible", planteó en una nota tras ser elegido figura del encuentro.