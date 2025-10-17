Habló la esposa de Miguel Ángel Russo: su emoción por los velorios y un pedido a los hinchas

En diálogo con El Tres, Croavara contó que la última etapa del DT fue intensa y difícil. “Estuve muy aturdida porque pasaron muchas cosas desde la terminación de su enfermedad, que tampoco me la esperaba. Yo siempre estuve atrás de él apoyándolo, porque él seguía"

"Es una persona que ama el fútbol y yo siempre le decía al núcleo familiar: 'Miguel el 99% es fútbol y en el 1% estamos nosotros'”, relató. Y agregó: “Igualmente, en ese 1% él nos sostenía a todos. Yo lo había seguido en toda esta locura, en esa pasión que realmente pasa lo racional”.

Al ser consultada por su paso por Rosario Central, Mónica describió la profunda conexión de Miguel con el club y con el barrio. “Miguel acá era él. Era él en su esencia. Cuando vinimos a vivir acá a Alberdi, él se levantaba con ganas de ir al bar, ayudaba a todo el mundo. Es una persona muy especial, con una cabeza más allá de lo normal”, expresó. Y conmovida, confesó: “Yo nunca me imaginé un velorio de esa magnitud”.

Croavara también pidió que los hinchas recuerden a su esposo como él se mostraba en la cancha. “Me gustaría que lo recuerden a Miguel como él era en sus mejores momentos y acá en Central revoleando el saco, eso es lo mejor que pueden tener en su corazón”, deseó emocionada. Y rememoró el título logrado con el Canalla: “Fueron momentos muy lindos y el campeonato fue único. Era para Miguel ese campeonato. En esta que salimos campeones era sublime todo”.

De cara al fin de semana, cuando Boca, Rosario Central, Estudiantes y Lanús rendirán homenaje al técnico, su esposa confirmó su presencia en Arroyito. “Voy a ir el domingo. Obviamente va a ser una fiesta, porque Miguel era así, Miguel era vida", concluyó.