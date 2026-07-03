Video: El gol de la clasificación de Argentina

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en un duelo dramático de 16avos del Mundial 2026. El gol de Cuti Romero definió la clasificación a octavos.
El cierre del partido en Miami tuvo máxima tensión. Con el marcador igualado y el golpe anímico del empate africano todavía fresco, Argentina encontró la manera de volver a ponerse en ventaja en una jugada de pelota parada que terminó siendo determinante.
El envío llegó al área y encontró la cabeza de Cristian Romero, que ganó en lo alto y metió un frentazo potente. La pelota rebotó en la zona de conflicto, con desvíos en Nicolás González y en un defensor de Cabo Verde, hasta que finalmente terminó ingresando para el 3-2 argentino.
El gol desató el desahogo del conjunto de Lionel Scaloni, que había sufrido el empate inesperado y necesitaba una respuesta inmediata en un partido que se había vuelto cuesta arriba tras el golazo de Duarte.
A partir de allí, Argentina resistió con orden los intentos finales de Cabo Verde, que siguió empujando en busca del empate, pero sin la misma claridad en los metros finales.
Con este triunfo, la Selección argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde espera por Egipto en la próxima instancia del torneo.
El conjunto africano había igualado el marcador en el tiempo suplementario con un golazo de Deroy Duarte, quien apareció por izquierda y sacó un remate imposible para Emiliano “Dibu” Martínez, clavándola en el ángulo para el 2-2.
Antes de eso, Argentina había vuelto a ponerse en ventaja con un tanto de Lisandro Martínez, que definió de zurda tras una jugada que incluyó centro de Messi y peinada de Mac Allister, para marcar el 2-1 parcial en el alargue.
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