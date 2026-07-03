Video: El gol de la clasificación de Argentina

Con este triunfo, la Selección argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde espera por Egipto en la próxima instancia del torneo.

Los otros goles del alargue:

El conjunto africano había igualado el marcador en el tiempo suplementario con un golazo de Deroy Duarte, quien apareció por izquierda y sacó un remate imposible para Emiliano “Dibu” Martínez, clavándola en el ángulo para el 2-2.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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Antes de eso, Argentina había vuelto a ponerse en ventaja con un tanto de Lisandro Martínez, que definió de zurda tras una jugada que incluyó centro de Messi y peinada de Mac Allister, para marcar el 2-1 parcial en el alargue.