Video: golazo de De Paul con asistencia de Messi en el triunfo del Inter Miami

El Motorcito sacó un derechazo al ángulo después de la visión y sutil toque del rosarino en la victoria por 2 a 0 de Las Garzas a New York City en la Major League Soccer.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi siguen brillando juntos en la MLS después de hacerlo en la Selección Argentina, donde ya no serán compañeros por el retiro del histórico capitán. El Motorcito sacó un derechazo al ángulo después de la visión y sutil toque del rosarino en la victoria por 2 a 0 de Las Garzas a New York City por el certamen local.