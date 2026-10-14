Video: golazo de De Paul con asistencia de Messi en el triunfo del Inter Miami

El Motorcito sacó un derechazo al ángulo después de la visión y sutil toque del rosarino en la victoria por 2 a 0 de Las Garzas a New York City en la Major League Soccer.
Rodrigo De Paul y Lionel Messi siguen brillando juntos en la MLS después de hacerlo en la Selección Argentina, donde ya no serán compañeros por el retiro del histórico capitán. El Motorcito sacó un derechazo al ángulo después de la visión y sutil toque del rosarino en la victoria por 2 a 0 de Las Garzas a New York City por el certamen local.
El club rosado, que se había adelantado en el marcador gracias al tanto de Germán Berterame a los 20 minutos de juego, amplió la diferencia gracias a la combinación Messi-De Paul. En el tiempo de descuento de la primera etapa, en un contraataque letal con el visitante tirado al ataque, Leo recibió y tocó a De Paul, quien sacó una bomba inatajable.
Con este triunfo, Inter Miami sigue segundo en la Conferencia Este de la MLS con 52 puntos, super consolidado para los playoffs solo detrás de Nashville, que suma 66 unidades. El próximo compromiso de Las Garzas será el sábado, desde las 20.30, contra Atlanta United en condición de visitante.
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