A UN PASO DE LA BODA

La celebración que unirá en matrimonio a Rodrigo y Tini se concretará el próximo diecinueve de diciembre. Se realizará en Exaltación de la Cruz, a un poco más de ochenta kilómetros de la Ciudad Autónoma. "Poder construir nuestro hogar, es un gran sueño. Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, contó Tini, en una entrevista que concedió con Rodrigo, para Vogue México.

“No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también", anticipó, Stoessel. Y, luego, contó como es el cotidiano con su futuro marido. "Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y media hora en el baño, nos ponemos a cantar... Hacemos karaoke", compartió, la artista pop.