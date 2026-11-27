A casi veinte días de su boda, el jugador de la Selección Argentino hizo un divertido video con la cantante, donde mostró cómo son los rigurosos cuidados de su imagen.
A "un pasito" de convertirse en un hombre casado, Rodrigo De Paul mostró su rutina de skincare, como se lo denomina a los tratamientos de cuidados estéticos. El jugador de fútbol enumeró todos los productos que utiliza y cómo se los aplica, en un divertido video que hizo con Tini Stoessel.
Rodrigo mostró lo que se lleva en su bolsito diario y sorprendió con la cantidad de productos para el cuidado de la belleza, que incluye. "Hay gafas de sol porque estamos en Miami y hay sol todo el día... Muy importante, jabón para la cara. El que uso es muy bueno porque te deja la piel muy suave, lo recomiendo usar siempre por las noches, antes de dormir", comenzó, Rodrigo.
Luego, el integrante de la Selección Argentina continúo sacando productos de su cartera de mano, y siguió mostrado todo lo que traslada de un lado para el otro. "También, una loción que te hace brillar todo y que te da una frescura, pocas veces vista. Además, un crema para la famosa pata de gallo", que mostró como se aplica, y todo. "Es una cosita corta alrededor de los ojos. Con esto quedás nuevo", graficó, De Paul.
"Y la frutilla del postre es la baba de caracol. Además, pasta de uva, que es como que tenés un viñedo en la boca, que lo súper recomiendo. Es espectacular la dupla, para que la tengan en cuenta", explicó el deportista, sobre el producto que hace aplicar en un cepillo de dientes eléctrico.
La celebración que unirá en matrimonio a Rodrigo y Tini se concretará el próximo diecinueve de diciembre. Se realizará en Exaltación de la Cruz, a un poco más de ochenta kilómetros de la Ciudad Autónoma. "Poder construir nuestro hogar, es un gran sueño. Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, contó Tini, en una entrevista que concedió con Rodrigo, para Vogue México.
“No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también", anticipó, Stoessel. Y, luego, contó como es el cotidiano con su futuro marido. "Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y media hora en el baño, nos ponemos a cantar... Hacemos karaoke", compartió, la artista pop.
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