"Yo ya lo dije en su momento. Era una rivalidad linda porque estaba en el Real Madrid y nos tocaba enfrentarlo y ahora está en un gran equipo y lo vemos desde España", manifestó el astro argentino del Barcelonaante la pregunta de una de las conductoras del evento. Ante esto, Cristiano no se quedó atrás.

"Compartimos el escenario 15 años, él y yo. No es fácil. Tenemos una buena relación pero no hemos ido a cenar juntos aún pero espero que ocurra pronto, ja. Teníamos esa linda batalla en España. Yo lo motivaba y el me motivaba. Me encanta haber vivido todo eso", respondió el portugués de la Juventus. Mucha buena onda y alegría entre ambos.

VIDEO | El divertido cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Embed #ChampionsxFOX Mientras muchos se pelean de quién es mejor, Messi y Cristiano Ronaldo sólo tienen palabras de admiración.



Imperdible las confesiones de ambos jugadores que han convivido en la ceremonia



"Tenemos una buena relación"



"Espero tener una cena pronto" pic.twitter.com/Ea3cHw14N6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 29, 2019

