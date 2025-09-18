Sebastián Driussi sufrió un desgarro y se perderá el duelo de vuelta con Palmeiras

El punta de 29 años debió salir reemplazado a los diez minutos del complemento del partido de anoche en el Monumental luego de sentir una molestia en su pierna izquierda al realizar un pique para presionar la salida del Verdao. El jugador quedó tirado en el campo de juego con gestos de dolor y fastidio luego de su esfuerzo físico.

Driussi se perderá, además del duelo con Palmeiras en Brasil, los compromisos ante Riestra y Rosario Central por el Torneo Clausura. En River mantenían la esperanza de que no se tratara de una lesión de gravedad que lo marginara de la vuelta pero los estudios médicos que se realizó esta tarde confirmaron lo peor.

Con viento a favor, Driussi podría regresar luego de la fecha FIFA de octubre, cuando el Millonario reciba a Sarmiento de Junín el fin de semana del 19 de octubre. Sino, su regreso sería en la fecha siguiente ante Talleres en Córdoba.

Es la tercera lesión que sufre Driussi en lo que va del año. Es que padeció un gran esguince de tobillo ante Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes por el cual estuvo 66 días fuera de las canchas. Y reapareció hace un mes en el segundo tiempo del duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad.

Previamente, se había desgarrado el isquiotibial izquierdo en marzo, en la derrota ante Talleres en la Supercopa Internacional. Por este motivo, fue baja durante tres encuentros y regresó en el empate ante Rosario Central en el Monumental, 24 días después.