Video: Lionel Messi explotó contra el árbitro tras la goleada sufrida por el Inter Miami

La tensión del capitán argentino no se quedó sólo en los reclamos durante los 90 minutos. En las últimas horas, se viralizó un video que muestra a Messi intentando interceptar al juez en la zona de túneles y buscando salir por el mismo acceso reservado para los referís. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de Luis Suárez, que tomó del brazo a su amigo y lo contuvo para evitar una sanción. De todas formas, se supo que la MLS inició una investigación para analizar el incidente.

ssstwitter.com_1771762129592 El video del enojo de Messi con el árbitro en el vestuario.

Por su parte, Javier Mascherano intentó poner paños fríos en la conferencia de prensa posterior a la goleada. El entrenador de las Garzas analizó que el marcador fue "relativamente mentiroso" y que no hubo una brecha futbolística tan grande como la que mostraron los números finales. Sin embargo, el DT fue autocrítico respecto a la velocidad del rival: “Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”.

Pese al golpe recibido en el debut, Mascherano pidió no dramatizar el resultado y rescató que hubo pasajes donde su equipo tuvo el control de la pelota. Al ser consultado por las fallas de algunos futbolistas, decidió blindar a su plantel. “Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota. El único responsable soy yo”, sentenció, asumiendo la culpa total de la caída en Los Ángeles.