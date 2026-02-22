Video: Lionel Messi explotó contra el árbitro tras la goleada sufrida por el Inter Miami

El crak argentino intentó encarar al juez en los túneles y tuvo que ser frenado por Luis Suárez. La liga estadounidense investigará el incidente ocurrido después de la derrota 3 a 0 contra Los Ángeles FC.
El arranque de la temporada de la MLS no fue el esperado para el Inter Miami, que sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Los Ángeles FC en el BMO Stadium. Más allá del abultado resultado, el foco se centró en la reacción de Lionel Messi, que terminó el encuentro visiblemente enfurecido con el desempeño del árbitro Pierre Lauziere.
La tensión del capitán argentino no se quedó sólo en los reclamos durante los 90 minutos. En las últimas horas, se viralizó un video que muestra a Messi intentando interceptar al juez en la zona de túneles y buscando salir por el mismo acceso reservado para los referís. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de Luis Suárez, que tomó del brazo a su amigo y lo contuvo para evitar una sanción. De todas formas, se supo que la MLS inició una investigación para analizar el incidente.
Por su parte, Javier Mascherano intentó poner paños fríos en la conferencia de prensa posterior a la goleada. El entrenador de las Garzas analizó que el marcador fue "relativamente mentiroso" y que no hubo una brecha futbolística tan grande como la que mostraron los números finales. Sin embargo, el DT fue autocrítico respecto a la velocidad del rival: “Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”.
Pese al golpe recibido en el debut, Mascherano pidió no dramatizar el resultado y rescató que hubo pasajes donde su equipo tuvo el control de la pelota. Al ser consultado por las fallas de algunos futbolistas, decidió blindar a su plantel. “Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota. El único responsable soy yo”, sentenció, asumiendo la culpa total de la caída en Los Ángeles.