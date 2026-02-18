Messi superó su lesión y se prepara para el debut de Inter Miami en la MLS

El rosarino arrastraba una dolencia sufrida en el amistoso frente a Barcelona SC en Guayaquil, que incluso obligó a suspender un compromiso posterior en Puerto Rico. “En Ecuador terminé con una molestia y por eso salí antes”, había explicado el propio Messi. Ahora, tras una evolución favorable, llegaría en condiciones al cruce ante LAFC.

Inter Miami, campeón vigente de la MLS, viajará este jueves a Los Ángeles y realizará allí la última práctica antes del encuentro. El partido contra LAFC se disputará el sábado desde las 23.30 (hora argentina) en el LA Memorial Coliseum y marcará el estreno oficial del equipo en la nueva temporada.

Luego del debut en la liga, el calendario seguirá con compromisos tanto en el ámbito local como internacional. Con Messi recuperado y el plantel completo, Mascherano apuesta a comenzar el año con su máxima figura en cancha y consolidar el proyecto deportivo que tiene al argentino como emblema.