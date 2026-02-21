Banfield despertó a tiempo, goleó a Newell's y provocó la salida de sus técnicos

El resultado no sólo le permitió al Taladro recuperarse de las caídas consecutivas ante Belgrano y Racing, sino también acomodarse en la Zona B en el Torneo Apertura. Con 7 puntos en seis fechas, Banfield escaló hasta el octavo puesto y, al menos de manera momentánea, se ubicó en zona de clasificación.

En la vereda opuesta, la Lepra sigue sin ganar en el torneo, suma apenas 2 unidades y exhibe números alarmantes: 12 goles en contra y un funcionamiento que no logra enderezarse.

La etapa inicial fue, en líneas generales, discreta. Newell’s mostró algo más de ambición y dispuso de las situaciones más claras, aunque sin puntería. Dos cabezazos, uno de Salcedo y otro de Ramírez, representaron lo más cercano al gol en un trámite cortado, con escaso juego asociado y pocas ideas en los metros finales. Banfield, por su parte, no logró imponer profundidad ni inquietar con claridad a Gabriel Arias.

Embed

Pero todo cambió tras el descanso. El Taladro salió con otra intensidad y, sobre todo, con una eficacia que había extrañado en sus últimas presentaciones. A los 52 minutos, una recuperación alta de Arboleda derivó en un centro preciso de López García. Mauro Méndez anticipó de cabeza y, tras un rebote, Tiziano Perrotta conectó un testazo que significó su primer gol en Primera. El grito del juvenil abrió el partido y desató el vendaval.

Newell’s, sin reacción

Sin reacción anímica ni futbolística de Newell’s, Banfield olió sangre. Avisó con un centro venenoso de Abraham y un remate de Adoryan que terminó en la red, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada de Zalazar. Lejos de frenar el envión, el local mantuvo la presión y volvió a golpear. A los 67’, otra recuperación en campo rival -esta vez de Adoryan-, un pase fino de Zalazar y una notable definición individual de Mauro Méndez establecieron el 2-0.

La ráfaga se completó pocos minutos después. Perrotta, figura indiscutida de la noche, volvió a imponerse en el área tras otro centro medido de López García y, nuevamente de cabeza, sentenció el 3-0. Banfield incluso pudo ampliar la diferencia: Arias evitó el cuarto ante Moreno y en el cierre casi llega un tanto olímpico que habría coronado una actuación perfecta en el complemento.

Final para la dupla técnica

El golpe fue demasiado duro para Newell’s. Con el equipo hundido en el fondo de la tabla y sin señales de reacción, la dirigencia resolvió cortar por lo sano. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el club confirmó la salida de la dupla Orsi-Gómez, poniendo punto final a un ciclo que no encontró resultados ni identidad.

Embed El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se ha tomado la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución. pic.twitter.com/9SCVNSB0yN — Newell’s Old Boys (@Newells) February 22, 2026

El calendario no ofrece respiro. En la próxima fecha, Banfield visitará a River en el Monumental, con el impulso de una goleada revitalizadora. La Lepra, en cambio, recibirá a Estudiantes en el Coloso del Parque y luego afrontará el clásico rosarino ante Central, un desafío mayúsculo en medio de un clima cargado de incertidumbre.