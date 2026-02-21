Empate sin luces en el Bajo Flores: Deportivo Riestra y Huracán quedaron en cero

Desde el inicio, el encuentro se mostró cortado y friccionado. Las faltas e interrupciones dominaron el desarrollo, especialmente en la mitad de la cancha, donde el juego perdió continuidad. Hubo más roces que ideas, y las aproximaciones fueron aisladas. Riestra insinuó algo más a través de jugadas de pelota parada y remates de Jonathan Herrera, mientras que Huracán careció de profundidad y sufrió reiteradas posiciones adelantadas.

El complemento ofreció una incidencia que pudo modificar el trámite. A los tres minutos, César Ibáñez vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al Globo con diez jugadores. Sin embargo, la superioridad numérica no logró traducirse en claridad para el local. Riestra intentó adelantar líneas, pero chocó contra un Huracán ordenado, que se replegó con eficacia y cerró los espacios.

Las chances siguieron siendo escasas. Un tiro libre de Ignacio Arce que dio en la barrera y algunas aproximaciones sin puntería resumieron una tarde sin vuelo futbolístico. En el tramo final, el desgaste y las imprecisiones terminaron de diluir cualquier intento de emoción.

Saldo positivo para Huracán

Para Huracán, el punto dejó un saldo positivo. El equipo de Diego Martínez resistió durante buena parte del segundo tiempo con un hombre menos y alcanzó las 9 unidades, que lo mantienen en zona expectante. Deportivo Riestra, en cambio, continúa sin victorias y atraviesa un arranque complejo en el certamen.

En la próxima jornada, el Malevo visitará a Vélez, mientras que el Globo viajará a Córdoba para medirse con Estudiantes de Río Cuarto.

Síntesis del partido:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo; Pedro Ramírez, Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Nicolás Sansotre; Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Hugo Nervo; César Ibáñez, Leonardo Gil, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda; Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gabriel Obredor por Jonathan Herrera (DR), 10m. Ángel Stringa por Pedro Ramírez (DR), Ignacio Campo por Oscar Cortés y Leandro Lescano por Alejandro Martínez (H), 27m. Alejo Dramisino por Nicolás Watson y Rodrigo Sayavedra por Cristian Paz (DR), 39m. Miguel Barbieri por Juan Randazzo (DR) y 42m. Leonardo Sequeira por Jordy Caicedo y Luciano Giménez por Leonardo Gil (H).

Incidencias en el segundo tiempo: 3m. expulsado César Ibáñez (H).

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli