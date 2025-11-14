Cargaron a Cristiano Ronaldo coreando el nombre de Lionel Messi

Luego de lanzar un gesto polémico a los aficionados, el jugador de 40 años fue expulsado del partido y los hinchas irlandeses le devolvieron el gesto con ironía.

Antes de ser expulsado, el exjugador del Manchester United y del Real Madrid tuvo un cruce con los hinchas rivales e hizo un gesto con las manos a los aficionados tratándolos de llorones.

Embed Cristiano Ronaldo sent off vs Ireland pic.twitter.com/dznBWJQKLE — Zako (@foot_ramy) November 13, 2025

En el minuto 61 del encuentro, que acabó con un marcador de 2-0, el delantero luso propinó un codazo en la espalda del defensa Dara O’Shea, por lo que fue amonestado con tarjeta amarilla. De todos modos, luego de la revisión del VAR, el árbitro cambió su veredicto y le mostró roja directa.

Antes de ser expulsado, el exjugador del Manchester United y del Real Madrid tuvo un cruce con los hinchas rivales e hizo un gesto con las manos a los aficionados tratándolos de llorones.

"Messi, Messi...."

Los hinchas irlandeses le devolvieron el mismo trato cuando recibió la tarjeta roja y sumaron al escarnio cánticos de "Messi, Messi", mientras un apesadumbrado CR7 abandonaba el terreno de juego del Aviva Stadium aplaudiendo sarcásticamente. El rosarino y el portugués se disputan desde hace un par de décadas en el reinado en el fútbol mundial.

image

La dura sanción que puede recibir Cristiano Ronaldo

Por su sanción, Cristiano Ronaldo se perderá el próximo partido de las clasificatorias europeas que jugará Portugal ante Armenia el próximo domingo, que se perfila como vital para la clasificación de los lusos para el Mundial de 2026.

La FIFA se está tardando hasta tres semanas después de las rondas de partidos de las eliminatorias para el Mundial 2026 en publicar una lista global de veredictos disciplinarios, incluidos los de tarjetas rojas e incidentes como desórdenes en el público.

Pero en este momento la FIFA tiene menos presión de tiempo para procesar casos, ya que los partidos de repechaje al Mundial se llevan a cabo a partir de marzo, pero hay un gran interés en el resultado del caso de Cristiano Ronaldo.

Las reglas disciplinarias de la FIFA exigen una suspensión de "al menos dos partidos por juego brusco grave" o "al menos tres partidos por conducta violenta".