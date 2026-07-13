Volvió a casa: Enzo Pérez es nuevo jugador de Deportivo Maipú

El volante central terminó su ciclo en Argentinos Juniors y cerrará su carrera profesional vistiendo por segunda vez la camiseta de su club de origen.
Llegó el inicio del final para una carrera profesional gloriosa, galardonada y emocionante con la pelota. Una gran historia profesional está cerrando su círculo y nada mejor que terminarla donde todo empezó: Enzo Pérez regresa a Deportivo Maipú para jugar hasta fin de año y colgar los botines.
Siete equipos completan la lista de camisetas vestidas por el volante central de 40 años y 20 títulos confirman su espíritu ganador en cada uno de esos compromisos deportivos.
Enzo debutó a sus 16 años en el club mendocino, por la liga local de la provincia. Jugó algunos partidos y continuó su camino en Godoy Cruz, donde esperó tres años para estar con el primer equipo. Y no decepcionó, porque se destacó rápidamente en el mediocampo. Allí disputó 36 encuentros, consiguió el Ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en 2006 y dejó su huella con cinco goles para cerrar su paso por su provincia natal.
El destino lo cruzó con Estudiantes de La Plata, la primera institución bonaerense que le abrió las puertas y en la que grabó su nombre y apellido: fue parte del equipo que le devolvió al Pincha la Gloria Eterna coronándose con su cuarta y, hasta ahora, última Copa Libertadores (2009), después de 37 años sin ganarla. También fue campeón del Apertura 2010, sellando un primer ciclo memorable.
Este fue su salto a Europa. Se vistió con la camiseta del Benfica y ganó todo lo posible. Se consolidó como titular indiscutido del equipo unos años después de su llegada, comandó el mediocampo y justificó su presencia con los títulos: dos torneos de Primera División, dos Copa de La Liga y una Supercopa de Portugal; además, fue elegido como mejor jugador del año del club en 2014. Completó 117 partidos, 10 goles y 19 asistencias hasta que despertó el interés en el Valencia y concretó su llegada sumando así su segundo club europeo. En España no fue lo que esperaba: una experiencia irregular, cargada de lesiones y malos entendidos con la prensa que fueron mayores a su rendimiento en cancha. Jugó 74 encuentros y decidió pegar la vuelta.
Sin saberlo, llegó en 2017 al club donde se convertiría en ídolo. Multicampeón, titular indiscutido, la debilidad de Marcelo Gallardo y hasta ¡arquero! Su paso por River fue el más recordado e importante de toda su carrera futbolística. Levantó ocho títulos nacionales -entre los que se destacan la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Liga Profesional- y dos internacionales, con la Copa Libertadores 2018 en lo más alto, con esa recordada final ganada a Boca en Madrid, y la Recopa Sudamericana.
En 2024 quiso volver al Pincharrata y no se equivocó. Un segundo ciclo corto pero no decepcionó: levantó la Copa de la Liga Profesional de ese mismo año y cerró el año con el Trofeo de Campeones. Completó así sus 227 partidos, con 18 goles y 25 asistencias en el club de La Plata, donde se subió al trono de los ídolos.
Otro ida y vuelta, y de nuevo al Millonario en 2025. Otro segundo ciclo, aunque un poco más complicado. No fue lo que esperaba y rescindió contrato ese mismo año, sellando su paso por Núñez con un total de 279 encuentros, seis tantos y 10 asistencias, para sumarse a Argentinos Juniors: contrato por un año, buen rendimiento y cariño de los hinchas, pero no pudo sacarlo campeón a pesar de las tantas oportunidades.
Ahora decidió ponerle fin a los compromisos y cumplir su deseo de volver al club de sus amores, de donde salió y a quien le prometió volver. Este lunes, Enzo fue presentado en Deportivo Maipú para jugar por un año y ayudarlo a pelear por su deseado ascenso a la máxima categoría.
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