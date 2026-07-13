Volvió a casa: Enzo Pérez es nuevo jugador de Deportivo Maipú

Este fue su salto a Europa. Se vistió con la camiseta del Benfica y ganó todo lo posible. Se consolidó como titular indiscutido del equipo unos años después de su llegada, comandó el mediocampo y justificó su presencia con los títulos: dos torneos de Primera División, dos Copa de La Liga y una Supercopa de Portugal; además, fue elegido como mejor jugador del año del club en 2014. Completó 117 partidos, 10 goles y 19 asistencias hasta que despertó el interés en el Valencia y concretó su llegada sumando así su segundo club europeo. En España no fue lo que esperaba: una experiencia irregular, cargada de lesiones y malos entendidos con la prensa que fueron mayores a su rendimiento en cancha. Jugó 74 encuentros y decidió pegar la vuelta.

Sin saberlo, llegó en 2017 al club donde se convertiría en ídolo. Multicampeón, titular indiscutido, la debilidad de Marcelo Gallardo y hasta ¡arquero! Su paso por River fue el más recordado e importante de toda su carrera futbolística. Levantó ocho títulos nacionales -entre los que se destacan la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Liga Profesional- y dos internacionales, con la Copa Libertadores 2018 en lo más alto, con esa recordada final ganada a Boca en Madrid, y la Recopa Sudamericana.

En 2024 quiso volver al Pincharrata y no se equivocó. Un segundo ciclo corto pero no decepcionó: levantó la Copa de la Liga Profesional de ese mismo año y cerró el año con el Trofeo de Campeones. Completó así sus 227 partidos, con 18 goles y 25 asistencias en el club de La Plata, donde se subió al trono de los ídolos.

Otro ida y vuelta, y de nuevo al Millonario en 2025. Otro segundo ciclo, aunque un poco más complicado. No fue lo que esperaba y rescindió contrato ese mismo año, sellando su paso por Núñez con un total de 279 encuentros, seis tantos y 10 asistencias, para sumarse a Argentinos Juniors: contrato por un año, buen rendimiento y cariño de los hinchas, pero no pudo sacarlo campeón a pesar de las tantas oportunidades.

Ahora decidió ponerle fin a los compromisos y cumplir su deseo de volver al club de sus amores, de donde salió y a quien le prometió volver. Este lunes, Enzo fue presentado en Deportivo Maipú para jugar por un año y ayudarlo a pelear por su deseado ascenso a la máxima categoría.