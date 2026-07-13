Francia vs. España, un partido entre conocidos: quién ganó los últimos encuentros y cómo está el historial

Los protagonistas de la primera semifinal de la Copa del Mundo 2026 tienen recuerdos frescos de los últimos cruces, con festejos para ambos lados. ¿Quién se quedará con la ventaja?
Francia y España tienen una cita este martes en Dallas, por las semis de la Copa del Mundo 2026. Otro duelo decisivo se suma a esta rivalidad histórica que, en el último tiempo, se caracterizó por dejar vivo a uno o el otro en torneos europeos. Esta vez será la más importante: lucharán por un lugar en la gran final. Conocé el historial entre ambos.
La Roja se perfila como favorita porque se lleva la mayoría de victorias. Es que de 38 partidos, cosechó 18 triunfos, mientras que Les Bleus ganaron en 13 ocasiones. Otros siete empates completan el historial. La diferencia es muy poca, sí, pero hay un detalle más a fondo: quién se quedó con los más importantes.
Francia le ganó la final de la Eurocopa 1984 por un 2-0 y, como algo más reciente, la final de la Nations League 2021 por 2-1. En Mundiales también tiene las de ganar: se impuso en el único cruce de eliminación directa en los octavos de final de Alemania 2006, por 3-1.
Pero España sigue sacando pecho y tiene motivos para su optimismo. Es que en los últimos dos certámenes europeos ambas selecciones se batieron a duelo y no son buenas noticias para los franceses. En la Eurocopa 2024, los dirigidos por Luis de la Fuente, que un partido después se consagrarían con su cuarto trofeo, se impusieron por 2-1 y los eliminaron. También los amargaron en la pelea por un lugar en la final de la Nations League con un emocionante y abultado 5-4.
Este martes en Dallas, el fútbol los vuelve a cruzar en esta instancia, pero con la grandeza de una Copa del Mundo. A nivel deportivo, Francia fue el que menos sufrió y despliega cómodamente su juego en cada estadio, con el hambre de llegar a su tercera final consecutiva. Mientras tanto, el trabajo de los españoles va más allá de la pelota: se impulsan por el deseo de hacer historia y acercarse otra vez a la oportunidad de ver brillar su segunda estrella en el escudo
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