Francia vs. España, un partido entre conocidos: quién ganó los últimos encuentros y cómo está el historial

Pero España sigue sacando pecho y tiene motivos para su optimismo. Es que en los últimos dos certámenes europeos ambas selecciones se batieron a duelo y no son buenas noticias para los franceses. En la Eurocopa 2024, los dirigidos por Luis de la Fuente, que un partido después se consagrarían con su cuarto trofeo, se impusieron por 2-1 y los eliminaron. También los amargaron en la pelea por un lugar en la final de la Nations League con un emocionante y abultado 5-4.