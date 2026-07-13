Falleció Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir que le entregó la Copa del Mundo a Messi

Fue visionario y decidió que este deporte era el camino para globalizar la nación y el líder del movimiento para poner a Qatar como una potencia deportiva, gracias a la expansión de Qatar Airways, el crecimiento de la marca Qatar en el fútbol mundial, los convenios con grandes patrocinios y la adquisición del Paris Saint-Germain por parte de Qatar Sports Investments(QSI).

Para coronar su incidencia en el torneo disputado en diciembre de 2022, consiguió una imagen que le dio la vuelta al mundo: Messi con capa ceremonial tradicional de la cultura árabe. Y con el trofeo, claro.