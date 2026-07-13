Falleció Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir que le entregó la Copa del Mundo a Messi

El ex emir, que dejó este mundo a sus 74 años, fue una de las figuras clave para que el máximo torneo se dispute por primera vez en Medio Oriente.
Hamad bin Khalifa Al Thani falleció este domingo a sus 74 años, y su figura no se quedará solo en el ámbito político, sino que también mantendrá un lugar importante en la historia de la Selección Argentina, cuando el 18 de diciembre de 2022, en Qatar, le entregó la ansiada Copa del Mundo a Lionel Messi, con quien se fundió en un abrazo inolvidable.
Su fallecimiento fue confirmado por el gobierno qatarí, que decretó varios días de duelo oficial. El ex emir fue uno de los propulsores que lograron llevar el máximo torneo a nivel selecciones al país de Medio Oriente, que terminó siendo uno de los mejores de la historia para todo el pueblo argentino, no solo por la conquista del trofeo, sino también, por el nivel de juego exhibido. Por todo eso, su nombre quedará ligado para siempre en el costado futbolero.
No solo fue el encargado de darle la copa al capitán argentino junto a Gianni Infantino, sino que también le colocó el tradicional bisht sobre la espalda, antes de dirigirse a levantar el trofeo junto al plantel.
A pesar de haber abdicado en favor de su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, fue durante su mandato en 2010 cuando el país obtuvo la sede de la Copa del Mundo de 2022. Fue un antes y un después que convirtió a Qatar en el primer país de Medio Oriente en organizarlo.
Fue visionario y decidió que este deporte era el camino para globalizar la nación y el líder del movimiento para poner a Qatar como una potencia deportiva, gracias a la expansión de Qatar Airways, el crecimiento de la marca Qatar en el fútbol mundial, los convenios con grandes patrocinios y la adquisición del Paris Saint-Germain por parte de Qatar Sports Investments(QSI).
Para coronar su incidencia en el torneo disputado en diciembre de 2022, consiguió una imagen que le dio la vuelta al mundo: Messi con capa ceremonial tradicional de la cultura árabe. Y con el trofeo, claro.
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