La AFA quiere que Messi esté en los próximos amistosos de la Selección y prepara un homenaje

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, había escrito el rosarino en el mensaje con el que confirmó su decisión.

Tras el anuncio, los hinchas le hicieron llegar numerosas muestras de cariño y reconocimiento. A diferencia de otras ocasiones, esta vez tampoco hubo una fuerte presión pública para que el delantero cambiara de opinión y continuara con la Selección.