La AFA quiere que Messi esté en los próximos amistosos de la Selección y prepara un homenaje

La intención es que el rosarino participe del reconocimiento ante los hinchas. Los partidos podrían ser frente a Burkina Faso y Benín, en Buenos Aires y Córdoba.
El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó un fuerte impacto entre los hinchas y ya comenzaron a surgir iniciativas para reconocer su trayectoria con la camiseta albiceleste. En ese contexto, la AFA planea invitar al rosarino a los próximos amistosos de la fecha FIFA.
La intención de la Asociación del Fútbol Argentino es que Messi esté presente y reciba un homenaje frente al público argentino. Si bien todavía no existe una confirmación oficial, los próximos encuentros del seleccionado podrían ser ante Burkina Faso y Benín, en el estadio Monumental y el Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.
La idea que manejan en la AFA es que el capitán pueda salir al campo de juego para recibir el aplauso de los hinchas, independientemente de si lo hace vestido de jugador o de civil. “La idea es que esté Messi y que se le pueda rendir un homenaje. No hay confirmación”, explicó el periodista Diego Ruscitti en TN.
Messi comunicó su decisión de alejarse de la Selección el 21 de agosto, a través de una carta que había escrito apenas dos días después de la final del Mundial 2026. El futbolista explicó que venía procesando esa determinación desde entonces y que la muerte de su padre terminó de convencerlo de dar ese paso.
“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, había escrito el rosarino en el mensaje con el que confirmó su decisión.
Tras el anuncio, los hinchas le hicieron llegar numerosas muestras de cariño y reconocimiento. A diferencia de otras ocasiones, esta vez tampoco hubo una fuerte presión pública para que el delantero cambiara de opinión y continuara con la Selección.
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