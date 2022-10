5 típicas preguntas de entrevistas de trabajo y cómo responderlas con éxito

Lo que más valoran los entrevistadores es que un candidato, respetando el marco de tiempo, sea capaz de llamar su atención con aspectos que le hayan pasado inadvertidos al tratar un asunto concreto o bien en el transcurso de la conversación. Al fin y al cabo, la entrevista de selección es una interacción humana y, como tal, aunque esté bien preparada por ambas partes, está sujeta al vaivén del momento y también al de las emociones.

A pesar de que casa entrevista es única, hay una serie de preguntas que se repite. Por eso, lo ideal, es tener bien preparadas las respuestas a las preguntas que sabemos que no si o si nos van a hacer.

entrevista-de-trabajo.jpg Si se quiere conseguir un nuevo trabajo, se pueden practicar las respuesta a la entrevista.

Las preguntas más repetidas y las mejores respuestas

1) ¿Por qué estás interesado en este puesto?

"Estoy entusiasmado con las posibilidades que ofrece su compañía. Me gustaría formar parte de su éxito en el futuro y quiero ayudarla a crecer mediante...". Hacer hincapié en cómo tus habilidades y experiencia se ajustan a la cultura y actividad de la compañía es fundamental, como también lo es que seas honestos y sincero con tus motivaciones cuando expliques por qué estás interesado en el puesto.

2) ¿Por qué sos la persona ideal para este empleo?

"Este trabajo se adapta perfectamente a mis competencias. Estoy totalmente convencido de que su empresa es idónea para mis intereses y habilidades...". Cuando te refieras a los requisitos específicos del puesto, céntrate en destacar lo que vos puedas ofrecer a la compañía, en vez de en lo que ellos pueden hacer por vos. Elige dos de tus mejores cualidades en las que creas que sacas ventaja a tus contrincantes al puesto y utilízalas como razones convincentes para que te contraten.

546f8f1cf3bdf.jpg Hay que usar nuestras cualidades para conseguir que nos contraten.

3) ¿Por qué dejaste tu anterior trabajo?

"Me sentía un poco estancado y decidí que necesitaba nuevos retos que no tenía en mi puesto anterior". "Me despidieron debido a una reestructuración de la compañía". Sean cuales sean las razones por la que decidiste dejar tu empleo anterior, evita hablar mal de tu jefe, puede parecer poco profesional y desleal. Céntrate en el futuro y asegúrate de mostrarte positivo y optimista al hablar de la elección de tus objetivos profesionales.

4) ¿Cuáles dirías que son tus fortalezas?

"Soy organizado, eficiente y estoy orgulloso de hacer el trabajo lo mejor posible, excediendo las expectativas". No tiene sentido destacar una lista de fortalezas que no son relevantes para la posición a la que estás optando. Pensá en las habilidades que están buscando para ese puesto (probablemente descritas en la oferta) y elegí los puntos fuertes que demuestran que sos el candidato ideal. Otra opción es elaborar una lista de tus fortalezas y demostrar cómo las usaste, con ejemplos reales de tu experiencia profesional.

5) ¿Cuáles crees que son tus debilidades?

"Hablar en público es una de las fobias de mucha gente, y tengo que decir que es una de las áreas en la que me gustaría mejorar en especial, porque sé que es parte importante de este trabajo". Aunque resulte difícil, hablar de una de las debilidades de menor importancia, siempre que no interfiera en tu capacidad para hacer el trabajo, es la mejor manera de responder a esta pregunta. Intenta mencionar áreas que antes eran puntos débiles, pero en las que trabajaste para mejorar de manera satisfactoria. Si es posible, evita respuestas del tipo "soy muy perfeccionista" o "trabajo muy duro"... Eso es de manual, y todos lo saben.