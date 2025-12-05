Sociedad |

Programa Volver Al Trabajo: quiénes cobran en diciembre y los montos

Ya se confirmó que los titulares del plan recibirán $78.000 este diciembre y el depósito llegará el viernes 5.

Este diciembre, quienes integran el ANSES y el Ministerio de Capital Humano en el marco del Volver al Trabajo verán acreditados $78.000 en sus cuentas. El monto del plan no cambió respecto a meses anteriores, por tratarse de una asignación fija no remunerativa, el pago se realiza el quinto día hábil de cada mes. En diciembre de 2025, la acreditación se concretará este viernes 5.

Esta asignación está dirigida principalmente a personas que antes formaban parte del Potenciar Trabajo y que ahora participan en un esquema orientado a fortalecer su empleabilidad. En este marco, se promueven capacitaciones laborales, prácticas en ambientes de trabajo y apoyos concretos para quienes buscan iniciar un emprendimiento, siempre supervisado por el Ministerio de Capital Humano.

Para saber si el cobro está activo, alcanza con ingresar a Mi ANSES o Mi Argentina con CUIL y clave personal. Dentro del apartado “Mis cobros” debe aparecer la prestación vigente, lo que confirma que el pago de diciembre está programado para acreditarse según el cronograma oficial sin requisitos nuevos ni reinscripciones.

