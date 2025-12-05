Programa Volver Al Trabajo: quiénes cobran en diciembre y los montos

Esta asignación está dirigida principalmente a personas que antes formaban parte del Potenciar Trabajo y que ahora participan en un esquema orientado a fortalecer su empleabilidad. En este marco, se promueven capacitaciones laborales, prácticas en ambientes de trabajo y apoyos concretos para quienes buscan iniciar un emprendimiento, siempre supervisado por el Ministerio de Capital Humano.

Para saber si el cobro está activo, alcanza con ingresar a Mi ANSES o Mi Argentina con CUIL y clave personal. Dentro del apartado “Mis cobros” debe aparecer la prestación vigente, lo que confirma que el pago de diciembre está programado para acreditarse según el cronograma oficial sin requisitos nuevos ni reinscripciones.