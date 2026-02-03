Abandonan a un perro en la ruta y corre detrás del auto que lo dejó

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte reacción social. Vecinos y usuarios reclamaron que las autoridades identifiquen a los responsables y se avance con sanciones- El animal quedó expuesto a accidentes y sin ningún tipo de asistencia inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColombiaOscura/status/2018411559924421020&partner=&hide_thread=false #URGENTE Indignate caso en Santander Un perrito fue abandonado en plena vía y corrió desesperado detrás del vehículo placas DLN344 que lo dejó tirado. Ciudadanía exige a las autoridades rastrear, investigar y sancionar a los irresponsables que abandonaron al animal. pic.twitter.com/KJBztgb7GU — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 2, 2026

Lamentablemente el abandono de animales es una práctica más común de lo que una persona decente podría imaginar. Según datos de organizaciones proteccionistas, millones de perros y gatos son abandonados cada año en la región. Muchos de ellos en rutas, barrios periféricos o zonas rurales, donde el riesgo de muerte es alto.

En Argentina, el abandono animal está contemplado dentro de la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales. Dejar a un perro en la vía pública es considerado una forma de maltrato y puede derivar en multas o causas penales, aunque su aplicación depende de cada jurisdicción.

Las protectoras advierten que los picos de abandono suelen darse en períodos de crisis económica, mudanzas o vacaciones, cuando muchas familias deciden desprenderse de los animales en lugar de buscar alternativas responsables.

Dónde denunciar maltrato animal

Ante un caso de abandono, se puede denunciar en la comisaría más cercana, en la fiscalía, o a través de áreas municipales de Zoonosis o Protección Animal. También existen líneas provinciales y organizaciones civiles que acompañan el proceso y orientan a los denunciantes.

Para denunciar maltrato animal en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), se puede llamar al 0800-333-47225 (atención 24 hs del Ministerio Público Fiscal) o al 911 para emergencias inmediatas.