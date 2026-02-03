NASA: cualés son los motivos que obligan a retrasar la misión a la Luna

La misión es considerada un paso central dentro del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente seres humanos a la Luna, algo que no ocurre desde 1972, cuando finalizó el programa Apolo. En este caso, cuatro astronautas viajarán alrededor del satélite natural de la Tierra durante unos diez días, sin aterrizar.

Artemis II es un vuelo de prueba tripulado. A bordo irán Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes volarán en la cápsula Orion, impulsada por el cohete SLS, el más potente construido por la NASA hasta el momento.

Qué pasó en los ensayos

Durante las pruebas, los ingenieros detectaron una fuga de hidrógeno líquido en una conexión del sistema de carga del cohete. Esto obligó a frenar la cuenta regresiva y realizar ajustes técnicos. También se registraron fallas en los sistemas de comunicación de audio.

Según informó la agencia, se descarta por completo el mes de febrero como ventana de lanzamiento. Las fechas posibles se concentran ahora entre el 6 y el 11 de marzo, con alternativas adicionales en abril de 2026.

Artemis II es la antesala de Artemis III, misión que sí prevé un alunizaje, aunque todavía no tiene fecha confirmada.