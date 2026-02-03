Celular al volante: por qué te pueden multar aunque estés frenado en un semáforo

Muchos conductores creen que, al frenar en un semáforo en rojo o quedar atrapados en un embotellamiento, están habilitados para revisar sus mensajes. Sin embargo, la norma vigente es clara: la sanción se aplica siempre que el conductor esté al manejando el vehículo en la vía pública, sin importar si el auto se mueve o no.

La multa por el uso del celular mientras se conduce alcanza a las 100 unidades fijas.

El artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, prohíbe explícitamente conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. Esto incluye hablar con el teléfono en la mano, enviar mensajes o navegar por aplicaciones. El fundamento de las autoridades es que, aunque el vehículo esté detenido momentáneamente, la responsabilidad sobre la circulación permanece vigente. La única excepción permitida es cuando el auto se encuentra correctamente estacionado, fuera del tránsito y con el motor apagado.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Código de Tránsito y Transporte refuerza estas disposiciones. La sanción, en suelo porteño, equivale a 100 Unidades Fijas (UF), lo que representa un valor económico significativo para el infractor. También incluye la posibilidad de retención preventiva de la licencia de conducir, sumada a una multa, según el procedimiento previsto por la normativa. El infractor puede recibir la notificación en su domicilio o consultar el estado de su trámite en el sistema de infracciones local.

Además, la fiscalización se realiza con agentes de tránsito y se volvió mucho más estricta con la incorporación de nuevas cámaras y sistemas automáticos.

Los especialistas advierten que el uso de los dispositivos celulares provocan pérdida de atención y la disminución del tiempo de reacción ante eventuales imprevistos, incluso el uso de manos libres.