Una aeronave de la Fuerza Aérea Chilena, ubicada en la cercana base Frey, fue en su auxilio y realizó una primer tanda de rescate. "En aplicación de los tratados de reciprocidad con fuerzas amigas para las tareas mencionadas, se coordinó con la Fuerza Aérea de Chile el empleo de medios aéreos para el traslado del personal de la aeronave", señaló la Fuerza Aérea Argentina mediante un comunicado oficial.

La asistencia del país chileno fue agradecida por el canciller Jorge Faurie, quién también confirmó, desde su cuenta de Twitter, que los tripulantes ya están en Marambio y viajarán a Buenos Aires para asistencia médica. "Agradecidos con nuestros hermanos chilenos de la Base Frei, en la Antártida, por asistir a nuestro avión de la Fuerza Aérea tras un incidente en el aterrizaje sobre la Isla Ross. Los 9 tripulantes ya están en la Base Marambio y volverán a Buenos Aires para su atención médica", expresó el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto nacional.

Además, desde la Fuerza Aérea Argentina añadieron que se dispuso el alistamiento de un avión Hércules C-130, que llegó esta noche a la Base Aérea Militar Río Gallegos, con el fin de transportar personal médico especialista en evacuación y un equipo técnico que realizará las investigaciones preliminares y las tareas de recuperación y retorno del avión hacia la Base Marambio.

La Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos Civiles sostuvo estar en conocimiento del tema, pero aclararon que la investigación del hecho no está bajo su jurisdicción, debido a que no investigan accidentes militares. Fuentes aeronáuticas indicaron que “en primera instancia se considera que no fue una falla técnica del avión, ya que al momento de aterrizar el sky del avión golpeó un montículo de nieve".

