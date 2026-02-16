Eclipse solar anular: a qué hora y dónde ver este martes el "anillo de fuego"

El fenómeno se produce cuando la Luna cubre hasta el 96% del Sol y genera un resplandor circular en su contorno. Los otros eventos similares que podrán observarse durante este año.
Este martes se podrá observar el eclipse solar anular, un fenómeno conocido como “anillo de fuego”. Ocurre cuando la Luna cubre hasta un 96% del Sol y forma el característico “anillo de fuego”, lo que genera un resplandor circular en su contorno.
Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el evento se desarrollará entre las 6.56 y las 11.27 (hora argentina). Para mirar cualquier tipo de eclipse solar es indispensable utilizar gafas certificadas o filtros solares homologados, tanto en la observación directa como al emplear binoculares, cámaras o telescopios.
A pesar de su atractivo, la trayectoria principal del eclipse representará un desafío logístico para quienes deseen presenciarlo, ya que el corredor de 616 kilómetros de ancho atravesará, sobre todo, zonas remotas de la Antártida.
Vale recordar que, a diferencia de un eclipse total, la luz diurna persistirá, por lo que la NASA y expertos recomiendan el uso obligatorio de gafas de eclipse certificadas para evitar daños oculares irreversibles. Debido al aislamiento geográfico, las transmisiones oficiales aún están pendientes de confirmación técnica.
Después de este fenómeno, el próximo 3 de marzo habrá un eclipse total de Luna, que será visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia. Y el 12 de agosto se producirá un eclipse total de Sol, que podrá observarse de manera parcial en el norte de Estados Unidos, oeste de África y Europa. La fase total ocurrirá en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.
Finalmente, el 28 de agosto tendrá lugar un eclipse parcial de Luna. Será visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África.
