Carnaval 2026: la ocupación turística superó el 80% a nivel nacional

Desde el Gobierno nacional destacaron que los registros superaron los niveles del mismo feriado en años anteriores. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, vinculó los resultados a "políticas de promoción y a un contexto de mayor estabilidad económica", y remarcó el trabajo conjunto con provincias, municipios y el sector privado para impulsar actividades, eventos y promociones.

Entre Ríos promedió un 97% de ocupación, con varias localidades al 100%, mientras que Corrientes alcanzó el 81%. En el Norte, Jujuy registró altos niveles en la Quebrada y los Valles, con picos de hasta el 100% en San Salvador, y Salta informó un promedio del 70%. La Rioja, con la Fiesta Nacional de la Chaya, superó el 90%.

carnaval jujuy Jujuy, con uno de los carnavales más populares, presentó un 3% más que en 2025.

La región de Cuyo también mostró cifras elevadas: Mendoza promedió un 85% y San Luis se acercó a la ocupación plena en varios destinos. En la provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica tuvo niveles que oscilaron entre el 85% y el 96%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires informó un promedio del 83%, el más alto para un feriado de Carnaval en los últimos cinco años.

En Córdoba, varios destinos alcanzaron ocupación casi total, con eventos masivos como el Cosquín Rock en el Valle de Punilla. En la Patagonia, Tierra del Fuego superó el 90% en hoteles de alta categoría, Neuquén registró picos del 80% y Bariloche se mantuvo en las mismas cifras. Los datos oficiales reflejan un movimiento sostenido en plena temporada de verano, impulsado en gran parte por las celebraciones de Carnaval en todo el país.