Alerta: falsos compradores estafan en "redes sociales"

Se trata de una estrategia que continúa con personas que se hacen pasar por empleados de un banco, con un sofisticado engaño para que las víctimas manden dinero.

"Estuve muy cerca de caer en la trampa. Publiqué en Market Place un sillón de tres cuerpos, usado pero en buen estado. Pedía 25 mil pesos. Me llamaron algunas personas interesadas, hasta que un hombre que dijo ser de Moreno primero me escribió y luego llamó para cerrar la compra. Le pasé mi cuenta de Mercado Pago y me dijo que mandaba el dinero. Sin embargo, a los pocos minutos, se comunica conmigo para decirme que por error su esposa había mandado 250.000 pesos. Es decir, supuestamente había puesto un cero de más. Obviamente, yo no había recibido nada. Ni tampoco después. Me mandó varios mensajes preguntando si tenía el dinero acreditado. Nada. Entonces, me dijo que se iba a comunicar con su banco", relató Mariela, al contar su experiencia a Diario Popular.

La mujer vive en la localidad de Lomas del Mirador. "No sospeché del interés de la compra, tampoco que presuntamente sea de Moreno porque vendo muchas cosas y vienen de todos lados. Pero con el tema del dinero me pareció raro. Aunque es algo que puede pasar, mandar mal el monto. Con el falso empleado bancario ya sospeché mucho más. Me dio muchísimas explicaciones técnicas y en un momento me pedían que les mande el crédito de Mercado Pago, en mi caso de 70 mil pesos. No lo hice pero estuve cerca, y ya me enteré de mucha gente que cae en esta trampa. Tienen todo estudiado", dijo la mujer.

"Son muy convincentes. Primero el falso comprador, que hace todo correctamente, actúan de forma estupenda. Y luego el tema del dinero, hasta el último detalle. Es muy impresionante. Hay que estar en alerta permanente, no queda otra. Seguro sirve mi caso", sostuvo Mariela.