Parque Patricios: apuntalan el complejo Estación Buenos Aires y refuerzan la seguridad tras el colapso

Luego de que los últimos vecinos ingresaran a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar pertenencias esenciales, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro comprometido. La zona permanece vallada y con presencia permanente de personal policial, Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 8.56.07 AM (1) Bomberos de la Ciudad acompañaron a los vecinos para retirar pertenencias y participaron del informe técnico que detectó riesgo estructural.

De acuerdo con un informe técnico preliminar elaborado por Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, existe un potencial riesgo estructural en los edificios que rodean el estacionamiento de la calle Mafalda 907, donde se produjo la caída de la losa del techo. En ese marco, la empresa constructora deberá avanzar con un plan de apuntalamiento y recomposición estructural.

En total fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios linderos al estacionamiento. Según informaron fuentes oficiales, la Ciudad, en conjunto con la constructora, garantizó alojamiento para todos los vecinos afectados.

Las autoridades indicaron que los residentes no podrán regresar a sus viviendas hasta que la empresa y la administración presenten y ejecuten un plan urgente que asegure la estabilidad estructural en las áreas comprometidas.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 8.56.07 AM (2) Un total de 175 departamentos fueron desalojados por riesgo estructural y permanecen bajo custodia policial.

El complejo habitacional Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno Nacional a través del programa ProCreAr y comenzó a ser entregado a sus adjudicatarios en 2021.