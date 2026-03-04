Parque Patricios: apuntalan el complejo Estación Buenos Aires y refuerzan la seguridad tras el colapso

Operativo permanente y 175 viviendas evacuadas: avanzarán con el apuntalamiento y los vecinos no podrán regresar hasta garantizar la seguridad estructural.
La Policía de la Ciudad mantiene un operativo de custodia en los edificios evacuados del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, tras el derrumbe ocurrido en el estacionamiento del predio. En paralelo, efectivos de Defensa Civil y de la Guardia de Auxilio comenzarán junto a la empresa constructora COSUD las tareas de apuntalamiento para reforzar la estructura afectada.
Luego de que los últimos vecinos ingresaran a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar pertenencias esenciales, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro comprometido. La zona permanece vallada y con presencia permanente de personal policial, Defensa Civil, Bomberos y Agentes de Prevención.
De acuerdo con un informe técnico preliminar elaborado por Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, existe un potencial riesgo estructural en los edificios que rodean el estacionamiento de la calle Mafalda 907, donde se produjo la caída de la losa del techo. En ese marco, la empresa constructora deberá avanzar con un plan de apuntalamiento y recomposición estructural.
En total fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios linderos al estacionamiento. Según informaron fuentes oficiales, la Ciudad, en conjunto con la constructora, garantizó alojamiento para todos los vecinos afectados.
Las autoridades indicaron que los residentes no podrán regresar a sus viviendas hasta que la empresa y la administración presenten y ejecuten un plan urgente que asegure la estabilidad estructural en las áreas comprometidas.
El complejo habitacional Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno Nacional a través del programa ProCreAr y comenzó a ser entregado a sus adjudicatarios en 2021.
