Astronauta de Artemis ll graba un video único de la Tierra y la Luna

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Artemis II representa un paso clave en los planes de exploración lunar de la NASA, al tratarse del primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. El objetivo es retomar la presencia humana en el entorno lunar y preparar futuras misiones con descenso en la superficie.

Wiseman señaló que apenas podía ver la Luna desde su posición, pero que el tamaño del teléfono resultó ideal para capturar la imagen. “Disfrútenlo”, concluyó al compartir el video, que rápidamente generó repercusión en redes sociales.