Astronauta de Artemis ll graba un video único de la Tierra y la Luna

Un astronauta registró con su celular la Tierra y la Luna durante la misión Artemis II, en un hecho inédito en más de 50 años de vuelos tripulados.
El astronauta Reid Wiseman compartió un video inusual de la Tierra y la Luna capturado durante la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor del satélite en más de medio siglo. El material, grabado con un teléfono móvil, muestra una perspectiva poco frecuente de nuestro planeta desde el espacio profundo.
“Solo una oportunidad en la vida…”, escribió Wiseman al difundir las imágenes, comparando la escena con una puesta de sol vista desde la playa, aunque en este caso desde “el lugar más remoto del cosmos”.
Uno de los aspectos más llamativos del registro es que fue realizado con un celular. Según detalló el astronauta, utilizó un zoom de 8x que, aseguró, es “bastante comparable a la visión del ojo humano”. Además, aclaró que el video no fue editado ni recortado.
Mientras grababa, se escucha el obturador de una cámara Nikon utilizada por su colega Christina Koch, quien tomaba fotografías con un lente de 400 mm. En ese momento, otros tripulantes, Victor Glover y Jeremy Hansen, observaban la escena desde otra ventana de la nave.
Artemis II representa un paso clave en los planes de exploración lunar de la NASA, al tratarse del primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. El objetivo es retomar la presencia humana en el entorno lunar y preparar futuras misiones con descenso en la superficie.
Wiseman señaló que apenas podía ver la Luna desde su posición, pero que el tamaño del teléfono resultó ideal para capturar la imagen. “Disfrútenlo”, concluyó al compartir el video, que rápidamente generó repercusión en redes sociales.
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