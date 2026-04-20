Video: Se encontró con un globo aerostático con 13 personas en el el fondo de su casa

El globo comenzó a perder altura sobre un barrio residencial de la localidad de Temecula, California
Lo que parecía una mañana habitual terminó en una escena inesperada para una pareja de Temecula, California: un globo aerostático con trece personas descendió en su patio trasero tras quedarse sin combustible y sin condiciones de viento para sostener el vuelo.
El episodio ocurrió cuando la aeronave comenzó a perder altura sobre un barrio residencial. Ante la situación, el piloto optó por realizar un aterrizaje de emergencia en un espacio despejado, evitando estructuras y árboles.
Los propietarios, Hunter y Jenna Perrin, no presenciaron el descenso en tiempo real. Fue el sistema de cámaras de seguridad el que alertó sobre movimiento en el jardín.
“Abrí la puerta y me dijo: ‘Acaban de aterrizar en tu patio trasero’. Y yo le pregunté: ‘¿Qué quieres decir?’. Y él me respondió: ‘El globo’”, relató Hunter.
Al salir, encontraron la aeronave ya apoyada sobre el césped, con todos los ocupantes a salvo.
El piloto logró una maniobra controlada que evitó cualquier impacto. “Me asombró que no tocaran nuestro árbol. No tocaron nuestra casa”, dijo Jenna. “Prácticamente están besando la cerca”, agregó.
Según los testimonios, la falta de viento fue determinante para el descenso, junto con el consumo de combustible.
Tras el aterrizaje, comenzó un operativo para retirar la aeronave. Vecinos colaboraron mientras se conseguían tanques adicionales de gas para reinflar el globo.
El proceso duró cerca de dos horas. Una vez listo, el globo fue elevado nuevamente y desplazado hacia la calle para continuar su recorrido.
“Todos los vecinos salieron”, contó Hunter. Aunque los globos son habituales en el área, nunca se había visto una situación similar. “Nos alegra que todos se encuentren a salvo. Es una historia realmente fantástica”, concluyó.
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