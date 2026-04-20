Video: Se encontró con un globo aerostático con 13 personas en el el fondo de su casa

Al salir, encontraron la aeronave ya apoyada sobre el césped, con todos los ocupantes a salvo.

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El piloto logró una maniobra controlada que evitó cualquier impacto. “Me asombró que no tocaran nuestro árbol. No tocaron nuestra casa”, dijo Jenna. “Prácticamente están besando la cerca”, agregó.

Según los testimonios, la falta de viento fue determinante para el descenso, junto con el consumo de combustible.

un-vecino-ya-habia-advertido-que-la-vivienda-se-encontraba-dentro-la-trayectoria-habitual-los-globos Tras la experiencia, los propietarios afirmaron que no planean realizar vuelos en globo en el corto plazo.

Tras el aterrizaje, comenzó un operativo para retirar la aeronave. Vecinos colaboraron mientras se conseguían tanques adicionales de gas para reinflar el globo.

El proceso duró cerca de dos horas. Una vez listo, el globo fue elevado nuevamente y desplazado hacia la calle para continuar su recorrido.

una-vez-reabastecido-el-globo-aerostatico-fue-reinflado-y-elevado-nuevamente (1) Una vez reabastecido, el globo aerostático fue reinflado y elevado nuevamente.

“Todos los vecinos salieron”, contó Hunter. Aunque los globos son habituales en el área, nunca se había visto una situación similar. “Nos alegra que todos se encuentren a salvo. Es una historia realmente fantástica”, concluyó.