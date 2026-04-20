Rosario se consolida como destino turístico permanente

El movimiento turístico generado durante estos días se tradujo en un impacto económico estimado en 11.100.000.000 de pesos, una cifra que refleja no sólo el nivel de actividad en el sector hotelero, sino también el dinamismo en gastronomía, transporte, comercio y servicios vinculados a la experiencia turística.

Miles de visitantes

El informe también señala que los visitantes que arribaron a Rosario provinieron mayoritariamente de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así como de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, consolidando a la ciudad como un destino regional de cercanía, accesible y con una oferta cultural y recreativa en constante crecimiento. En cuanto a los hábitos de viaje, el hospedaje por dos noches fue la modalidad más elegida, lo que confirma la tendencia de escapadas de corta duración asociadas a eventos específicos.

En total, se estima que más de 75 mil personas visitaron la ciudad durante la semana, una cifra que da cuenta de la capacidad de Rosario para sostener un flujo turístico continuo más allá de los picos estacionales.

Paralelamente, el turismo de reuniones volvió a demostrar su peso dentro de la estrategia turística local. Durante tres jornadas consecutivas se desarrolló en Puerto Norte el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial, un evento que convocó a profesionales de todo el país y que contribuyó a mantener niveles de ocupación y actividad económica durante los días laborales. Este tipo de encuentros fortalece el posicionamiento de Rosario como sede de congresos y convenciones, un segmento que aporta previsibilidad y estabilidad a la industria turística. Y continuará hoy con el inicio del Concejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, donde más de 120 empresarios de todo el país, estarán presentes en la ciudad.

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Más espectáculos de jerarquía

Además, en materia de espectáculos, aun queda una larga lista de show por desarrollarse, ya que el próximo jueves se presentará Abel Pintos, el viernes será el turno de Luciano Pereyra y Estelares, y el sábado el turno de Divididos, para cerrar 12 días con 10 propuestas de altísimo nivel, que a su vez comienzan a preparar el terreno para un mayo con mucho movimiento.

La combinación entre espectáculos masivos, eventos profesionales y una oferta urbana consolidada confirma una línea de trabajo que la ciudad viene profundizando en los últimos años: sostener una agenda permanente que distribuya la actividad turística a lo largo de todo el calendario y que convierta a Rosario en un destino elegido tanto para el ocio como para los encuentros profesionales.

En ese marco, los indicadores registrados durante la última semana no sólo reflejan un buen desempeño coyuntural, sino que consolidan una tendencia: Rosario se posiciona cada vez con mayor firmeza como una ciudad convocante, capaz de atraer visitantes por múltiples motivos y de transformar esa demanda en movimiento económico, desarrollo local y proyección turística.