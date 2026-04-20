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Terror en un circo cuando un tigre saltó hacia los espectadores en pleno show

Durante un acto en un Circo de Rusia un tigre se escapó del escenario principal y se abalanzó hacia el público. Imágenes impactantes.

Un tigre se fugó del escenario central de un circo en la ciudad rusa de Rostov del Don y se lanzó hacia el público durante una función este domingo. El hecho ocurrió luego de que la red que separaba a los espectadores de los tres tigres del espectáculo cayera de forma accidental. Aterrados, uno de los animales invadió las gradas y generó pánico, haciendo que niños y adultos huyeran intentando ponerse a salvo. De acuerdo con los reportes, el lugar fue evacuado rápidamente y no se registraron personas heridas.

Los oficiales a cargo del incidente comentaron: “En estos momentos se llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la comprobación se tomará una decisión procesal en consonancia con la legislación”.

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Los animales no están prohibidos en los circos de Rusia a nivel nacional, ya que esta sigue siendo una tradición vigente. Si bien hay restricciones para poseer ciertos animales como mascotas, estas normas no se aplican a zoológicos ni a circos que cuentan con licencia oficial. Lo que peligra no solo la salud de los animales sino también la seguridad de la gente que va a observar estos espectáculos.

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En países como Argentina o México, entre otros, los entretenimientos que incluyan animales están totalmente prohibidos por la ley.

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