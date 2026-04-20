Terror en un circo cuando un tigre saltó hacia los espectadores en pleno show

Un tigre se fugó del escenario central de un circo en la ciudad rusa de Rostov del Don y se lanzó hacia el público durante una función este domingo. El hecho ocurrió luego de que la red que separaba a los espectadores de los tres tigres del espectáculo cayera de forma accidental. Aterrados, uno de los animales invadió las gradas y generó pánico, haciendo que niños y adultos huyeran intentando ponerse a salvo. De acuerdo con los reportes, el lugar fue evacuado rápidamente y no se registraron personas heridas.