Terror en un circo cuando un tigre saltó hacia los espectadores en pleno show

Durante un acto en un Circo de Rusia un tigre se escapó del escenario principal y se abalanzó hacia el público. Imágenes impactantes.
Un tigre se fugó del escenario central de un circo en la ciudad rusa de Rostov del Don y se lanzó hacia el público durante una función este domingo. El hecho ocurrió luego de que la red que separaba a los espectadores de los tres tigres del espectáculo cayera de forma accidental. Aterrados, uno de los animales invadió las gradas y generó pánico, haciendo que niños y adultos huyeran intentando ponerse a salvo. De acuerdo con los reportes, el lugar fue evacuado rápidamente y no se registraron personas heridas.
Los oficiales a cargo del incidente comentaron: “En estos momentos se llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la comprobación se tomará una decisión procesal en consonancia con la legislación”.
Los animales no están prohibidos en los circos de Rusia a nivel nacional, ya que esta sigue siendo una tradición vigente. Si bien hay restricciones para poseer ciertos animales como mascotas, estas normas no se aplican a zoológicos ni a circos que cuentan con licencia oficial. Lo que peligra no solo la salud de los animales sino también la seguridad de la gente que va a observar estos espectáculos.
En países como Argentina o México, entre otros, los entretenimientos que incluyan animales están totalmente prohibidos por la ley.
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