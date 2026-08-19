Aubasa instalará nuevos radares en la Autovía 2: dónde estarán

En la zona se registra una seguidilla de accidentes fatales, que llevó a los vecinos a manifestarse cada fin de semana desde hace meses.

Los equipos tendrán capacidad para realizar la lectura simultánea de dos carriles, de modo que podrán detectar la velocidad de circulación de vehículos que transiten por ambas manos correspondientes al sector donde sean instalados.

Los dispositivos no se limitarán a registrar la velocidad, ya que de acuerdo con las especificaciones técnicas del concurso deberán contar con capacidad para estimar la velocidad de circulación de los vehículos y enviar esa información a un cartel LED asociado.

El sistema estará acompañado por un cartel de alta luminosidad, con una superficie mínima de 60 por 80 centímetros, que permitirá advertir al conductor sobre la velocidad a la que está circulando. La señalización utilizará un sistema de colores para facilitar la interpretación: el verde para velocidad dentro del límite permitido, el amarillo para velocidad de advertencia y el rojo para exceso de velocidad.

El objetivo es que el conductor pueda conocer en tiempo real la velocidad detectada por el sistema y, en caso de superar los parámetros establecidos, recibir una advertencia visual.

El concurso no contempla únicamente la compra de los cuatro detectores. La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la provisión, montaje, instalación, configuración, puesta en marcha y verificación integral del sistema.

El pliego establece que los equipos deberán quedar completamente operativos y en condiciones de funcionamiento una vez finalizados los trabajos.