EDELAP informó que el 90% de los usuarios afectados ya recuperó el servicio eléctrico

EDEAP indicó que el operativo continuará durante las próximas horas, con el objetivo de incorporar de manera paulatina la totalidad de los grupos electrógenos y restituir el servicio a todos los usuarios afectados.

Para consultas, los usuarios podrán comunicarse con la empresa mediante WhatsApp al 221 616 0116, por atención telefónica al 0800 222 3335 y a través de sus canales oficiales en Facebook, Instagram y X.