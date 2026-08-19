El tiempo en el AMBA para este miércoles 19 de agosto

En la región centro del país se mantendrá un escenario fresco, con máximas de entre 14°C y 20°C. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires tendrán mínimas que podrían ubicarse entre los 3°C y 7°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas. En Cuyo, las temperaturas serán bajas durante las primeras horas del día. Las mínimas rondarán entre los 3°C y 7°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 17°C y 20°C en distintos puntos de la región.

La Patagonia continuará siendo la zona más fría del país. En buena parte del sur argentino las mínimas se ubicarán entre 1°C y 5°C, mientras que las máximas no superarían los 6°C en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego se esperan temperaturas de hasta 1°C de mínima y 4°C de máxima, mientras que en las Islas Malvinas los registros estarán entre 3°C y 6°C.