El tiempo en el AMBA para este miércoles 19 de agosto

El SMN anticipa para este miércoles una jornada fría y sin porbabilidad de lluvia, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 19 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y noche. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 15°C, sin probabilidad de lluvias.
Para el jueves se espera una jornada con cielo algo nublado y algunos momentos de sol durante la tarde. Las condiciones se mantendrán estables y no se prevén precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 17°C.
El viernes llegará un marcado descenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin lluvias. La mínima será de 7°C y la máxima apenas alcanzará los 12°C.
En el norte argentino se registrarán temperaturas más agradables que en el resto del territorio. Las máximas rondarán entre los 15°C y 23°C, con valores elevados especialmente en el noreste, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 6°C y 16°C. Predominarán las condiciones estables, con nubosidad variable.
En la región centro del país se mantendrá un escenario fresco, con máximas de entre 14°C y 20°C. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires tendrán mínimas que podrían ubicarse entre los 3°C y 7°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas. En Cuyo, las temperaturas serán bajas durante las primeras horas del día. Las mínimas rondarán entre los 3°C y 7°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 17°C y 20°C en distintos puntos de la región.
La Patagonia continuará siendo la zona más fría del país. En buena parte del sur argentino las mínimas se ubicarán entre 1°C y 5°C, mientras que las máximas no superarían los 6°C en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego se esperan temperaturas de hasta 1°C de mínima y 4°C de máxima, mientras que en las Islas Malvinas los registros estarán entre 3°C y 6°C.