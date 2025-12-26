Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: ¿es más cara que en la Ciudad?

Con este incremento, los vehículos particulares deberán abonar $97.057,65 por la VTV. Para motos, el valor será de $38.801, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos pagarán $174.604. En el caso de remolques, semirremolques y acoplados, el costo oscilará entre $58.201 y $87.302, según el peso de la unidad.

Según explicaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense, la tarifa está directamente vinculada al salario del personal que presta el servicio en las plantas de VTV. “El aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio, que establece que la tarifa básica equivale al 7% del sueldo inicial de un operario categoría 1”, detallaron. Con el último acuerdo paritario, el salario de esta categoría se ubicó en $1.386.537,89, lo que explica el ajuste.

Comparación con la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV se realiza siguiendo un esquema diferente. Los autos deben pasar la primera verificación a partir del cuarto año desde su patentamiento o cuando alcancen los 60.000 kilómetros. Luego, la inspección se realiza cada dos años hasta los ocho años del vehículo, y posteriormente de forma anual. En territorio bonaerense el sitio oficial sólo establece que los autos particulares deben hacer su primera inspección a los dos años de patentamiento. Desde ese momento, el trámite pasa a ser anual.

VTV taller M.jpg Los precios en CABA son más bajos: autos $63.453 y motos $23.858. La VTV sigue un esquema distinto según antigüedad y kilometraje del vehículo.

En cuanto al costo, los valores de diciembre de 2025 en CABA son más bajos que en la provincia: autos $63.453 y motos $23.858. Además, el cronograma de verificación se organiza según el último número de la patente, lo que determina el mes en que debe realizarse el control y la vigencia de la oblea correspondiente.