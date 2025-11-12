Autos usados: el préstamo del Banco Nación que se puede sacar desde el celular

La propuesta apunta a quienes necesitan financiar un vehículo en cuotas fijas y predecibles, en un momento donde el acceso al crédito privado es limitado. El proceso comienza directamente en la concesionaria adherida, donde se cargan los datos del comprador. Luego, el solicitante recibe un enlace para validar su identidad por biometría facial y completar la operación desde el celular.

El préstamo se puede gestionar desde la app BNA+ o en concesionarias adheridas.

Cómo funciona el crédito

El crédito se aprueba solo con la firma del solicitante, sin exigir garantía prendaria ni pagaré. En pocos minutos, el usuario puede saber si fue aprobado, lo que reduce tiempos y evita trámites presenciales.

El plan permite financiar autos usados de hasta 10 años, ya sean nacionales o importados, así como utilitarios o pickups.

Los montos se devuelven bajo el sistema francés, con una tasa nominal anual (TNA) del 50%, tasa efectiva (TEA) del 63,21% y un costo financiero total (CFT) estimado en 80,44%. Se puede cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, aunque no incluye gastos de patentamiento ni seguro.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder personas mayores de 18 años, incluso jubilados o pensionados, siempre que tengan buen perfil crediticio. No es necesario ser cliente del banco, quienes no lo sean pueden abrir una cuenta digital y realizar todo el trámite desde la aplicación.

Con este lanzamiento, el Banco Nación busca impulsar la venta de autos en un contexto de tasas estables y menor presión cambiaria, ofreciendo una alternativa más accesible frente a los planes de ahorro o el financiamiento privado.