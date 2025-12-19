Una nueva falla en Cloudflare afecta varios servicios de internet

El problema se manifiesta principalmente a través del "error 502", una señal de que los servidores no logran comunicarse entre sí para entregar el contenido a los usuarios.

La compañía confirmó a través de su página de estado que el equipo técnico detectó fallas en el rendimiento de la red y que ya se implementó una solución inicial. Sin embargo, los reportes de inestabilidad persisten en diversas regiones.

Según datos de la plataforma *Downdetector*, los inconvenientes en Argentina mostraron un pico pronunciado en las últimas horas, al afectar el acceso a portales de noticias, plataformas de home banking y servicios de streaming.

En Estados Unidos, el 74% de las quejas se concentraron en fallas de conexión al servidor y un 24% en problemas de DNS (el sistema que traduce nombres de sitios en direcciones IP.

El código 502 aparece cuando los servidores de "Cloudflare", que funcionan como intermediarios o "puertas de enlace", reciben una respuesta inválida o nula de los servidores originales donde se aloja la información. Para el usuario, el resultado es frustrante: una pantalla en blanco o un mensaje indicando que el sitio web no está disponible.

Hasta el momento, la empresa continúa monitoreando la estabilidad de sus sistemas para normalizar el servicio de manera definitiva.

El incidente volvió a poner de manifiesto la dependencia mundial de unos pocos proveedores de servicios en la nube. "Cloudflare" no es una página web en sí misma, sino una capa de seguridad y optimización que protege a millones de sitios contra ataques cibernéticos y acelera su velocidad de carga.

Este fallo se sumó a un antecedente reciente, registrado el pasado 18 de noviembre, sobre una caída masiva de la misma empresa, que generó más de 3.3 millones de reportes de fallas en todo el planeta, tras una interrupción de cinco horas en su infraestructura central.