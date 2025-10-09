Tan solo 5 minutos de ejercicio al día pueden salvarte la vida

Los investigadores analizaron a adultos entre 35 y 76 años y detectaron barreras comunes para hacer ejercicio: falta de tiempo, energía, motivación y miedo a lastimarse, sumado al desconocimiento de cómo realizar ciertos movimientos. También identificaron factores que los motivaban: tener un propósito, sentir recompensa y gamificación del ejercicio.

La propuesta de los expertos sugiere realizar 1 a 2 minutos de actividad vigorosa varias veces al día, usando tareas cotidianas como subir escaleras, cargar bolsas o cargar a un niño. Lo sorprendente es que estas pequeñas acciones equivalen a una reducción significativa de riesgos de salud: hasta 40% menos mortalidad por cualquier causa y 49% menos probabilidad de enfermedades cardiovasculares.

Alternativa al gimnasio

VILPA surge como una solución para quienes no pueden comprometerse a rutinas largas en el gimnasio o en casa. No requiere equipamiento especial ni planificación compleja, solo moverse con intensidad durante cortos intervalos. Según los especialistas, la constancia y la integración de estas cápsulas en la rutina diaria son clave para notar resultados reales.

Esta modalidad demuestra que no hace falta largas horas de entrenamiento para cuidar la salud. Con solo cinco minutos dos veces al día, cualquier adulto puede comenzar a disminuir riesgos y mejorar su bienestar general. La investigación abre la puerta a un enfoque más flexible y adaptado a la vida cotidiana, especialmente útil para quienes siempre posponen el ejercicio.