Bastián sigue estable tras su quinta operación

El menor continúa con respiración asistida y no requiere medicación para mantener la presión arterial, un dato que el equipo médico calificó como alentador dentro de la evolución postoperatoria.

Durante la noche del lunes, Bastián presentó un episodio de fiebre, por lo que se realizaron estudios complementarios y se administró un antibiótico para controlar la situación y prevenir complicaciones. Además, el drenaje colocado tras la intervención quirúrgica funcionó correctamente, permitiendo la evacuación del contenido acumulado, según precisaron desde el hospital.

En cuanto a su estado neurológico, el niño mantiene una respuesta parcial a estímulos y permanece bajo monitoreo constante en la terapia intensiva pediátrica. Cada cambio en su condición es evaluado de manera minuciosa para ajustar el tratamiento según la evolución.

Bastián está internado en el Tetamanti desde el 15 de enero, tras haber sido atropellado en La Frontera, y desde entonces su estado genera una gran expectativa en la comunidad. El seguimiento se realiza a través de los partes médicos oficiales, que detallan día a día su recuperación y la evolución de su cuadro clínico.