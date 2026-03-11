Comer en el trabajo es un privilegio: muchos trabajadores saltean comidas por falta de dinero

“Los resultados de este estudio confirman que la alimentación durante la jornada laboral es una preocupación estructural para los trabajadores argentinos. Antes de pensar en soluciones, quisimos medir con rigurosidad qué estaba ocurriendo y escuchar la voz de quienes viven esta realidad todos los días”, expresó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos de la firma colaboradora, que además señaló que el resultado no es solo una estadística, sino una urgencia: “Que 8 de cada 10 asalariados manifieste querer un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección, no es solo un dato: es una señal clara de que existe una demanda concreta, transversal y urgente”.

Desigualdad: el lugar de trabajo y la geografía del país

La brecha de consumo también tiene una dimensión geográfica y sectorial muy marcada. El 22,6% de los trabajadores argentinos no come nada durante sus horas de trabajo. Esta realidad afecta principalmente al Noreste argentino (NEA), en donde la mitad de los trabajadores declara no hacerlo. Este caso también predomina en pequeñas empresas y en el sector público. La falta de infraestructura, como heladeras o microondas, aumenta el salteo de comidas al 72,0%.

Actualmente, el acceso a beneficios alimentarios es regresivo, ya que el 55,6% de los asalariados no recibe ninguna ayuda de su empleador. Mientras que solo el 23,8% de quienes ganan más de $2.000.000 considera su dieta poco saludable, esa percepción sube al 41,8% en quienes ganan hasta $800.000.

El informe concluye expresando: "Mejorar la alimentación laboral es, en definitiva, mejorar la calidad del trabajo y, por extensión, la salud colectiva. Los datos advierten la necesidad de un cambio de paradigma: dejar de ver la comida laboral como un beneficio discrecional para entenderla como un pilar del bienestar y la productividad".