Ni café ni azúcar: el estudio que señala a una bebida simple como ayuda para concentrarse

Un estudio con jóvenes detectó que tomar agua con gas durante actividades largas podría ayudar a sostener la concentración y reducir la fatiga mental sin recurrir a cafeína.

Tomar agua con gas durante tareas largas podría ayudar a mantener la mente más activa que consumir bebidas con azúcar o cafeína, según un estudio publicado por especialistas del área de Salud y Ciencias del Deporte de Japón.

La investigación analizó cómo la carbonatación, es decir las burbujas presentes en esta bebida, influye en la capacidad de concentración durante actividades prolongadas como estudiar, trabajar frente a una pantalla o jugar videojuegos.

OIP (4)
Investigadores japoneses observaron que el consumo de agua con gas durante tareas prolongadas podría reducir la fatiga mental.

Para probarlo, los científicos convocaron a 15 adultos jóvenes que jugaban videojuegos de forma ocasional. Cada participante completó dos sesiones de juego de tres horas. En una de ellas bebían agua natural, mientras que en la otra consumían agua con gas. El orden de las sesiones se definió al azar para evitar que los voluntarios supieran qué bebida probarían primero.

Qué midieron los investigadores

Durante las sesiones, los especialistas registraron distintos indicadores vinculados al cansancio mental. Midieron cómo se sentían los participantes, su capacidad de concentración, el diámetro de las pupilas, el ritmo cardíaco, los niveles de azúcar en sangre y el cortisol, hormona asociada al estrés.

Los resultados mostraron que quienes tomaron agua con gas reportaron menor sensación de fatiga a medida que avanzaba la actividad. También manifestaron mayor disfrute del juego y mantuvieron mejor la función ejecutiva, es decir, la capacidad del cerebro para tomar decisiones y sostener la atención.

Un posible estímulo para el cerebro

Imagen ilustratriva.

Imagen ilustratriva.

Otro dato observado fue que las pupilas de los participantes presentaron menor contracción, un indicador que suele asociarse con menor cansancio mental. Además, los jugadores cometieron menos errores hacia el final de la sesión.

Los autores del estudio sugieren que la sensación de las burbujas en la boca podría actuar como una señal de alerta leve para el cerebro, lo que ayudaría a mantenerse atento por más tiempo.

Aunque el trabajo fue realizado con un grupo reducido y los participantes sabían qué bebida consumían, los investigadores señalan que el agua con gas podría ser una alternativa simple para reducir el cansancio mental en jornadas prolongadas de estudio o trabajo.

