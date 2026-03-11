Ni café ni azúcar: el estudio que señala a una bebida simple como ayuda para concentrarse

Los resultados mostraron que quienes tomaron agua con gas reportaron menor sensación de fatiga a medida que avanzaba la actividad. También manifestaron mayor disfrute del juego y mantuvieron mejor la función ejecutiva, es decir, la capacidad del cerebro para tomar decisiones y sostener la atención.

Un posible estímulo para el cerebro

68b64663-d2db-40f5-a8b9-f9d1cd2b0b33jpeg Imagen ilustratriva.

Otro dato observado fue que las pupilas de los participantes presentaron menor contracción, un indicador que suele asociarse con menor cansancio mental. Además, los jugadores cometieron menos errores hacia el final de la sesión.

Los autores del estudio sugieren que la sensación de las burbujas en la boca podría actuar como una señal de alerta leve para el cerebro, lo que ayudaría a mantenerse atento por más tiempo.

Aunque el trabajo fue realizado con un grupo reducido y los participantes sabían qué bebida consumían, los investigadores señalan que el agua con gas podría ser una alternativa simple para reducir el cansancio mental en jornadas prolongadas de estudio o trabajo.