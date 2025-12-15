Batalla campal en un partido de fútbol infantil en Lanús: los padres se tomaron a trompadas

El encuentro formaba parte de la Copa de Oro organizada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI) y enfrentaba a los equipos 1° de Mayo y Villa Heredia. Según relataron testigos y mostraron los videos grabados en el lugar, al finalizar el partido varios padres bajaron desde las tribunas e ingresaron al campo de juego, donde comenzaron con empujones y trompadas que se extendieron durante varios minutos.

Embed - VIOLENCIA entre PADRES en un PARTIDO de FÚTBOL

Mientras la pelea continuaba, entrenadores y colaboradores retiraron a los chicos hacia los vestuarios. Algunos de ellos se mostraban angustiados por la situación, por lo que la escena generó malestar entre las familias presentes y luego tuvo una fuerte repercusión en redes sociales.

Qué desató el conflicto

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la pelea se habría iniciado tras un gesto realizado por uno de los directores técnicos al finalizar el encuentro. Esa actitud fue interpretada como una provocación por parte de otros adultos y derivó, primero, en una discusión verbal que luego escaló a la agresión física.

No hubo información oficial sobre personas heridas ni sobre intervención policial en el momento, aunque el episodio obligó a suspender las actividades previstas en el club.

Frente a la difusión de las imágenes y el rechazo generalizado, la FADI resolvió descalificar a ambos equipos del torneo como primera sanción. También convocó a una reunión para evaluar nuevas medidas disciplinarias y reforzar los protocolos de convivencia en el fútbol infantil.

Desde la entidad remarcaron la necesidad de preservar el carácter formativo del deporte y evitar hechos de violencia en espacios destinados a chicos.