Belgrano: desalojaron una casa que estaba usurpada desde hace siete años

El operativo se llevó a cabo en la calle Amenábar 2248, a dos cuadras y media de la avenida Cabildo, mientras que también se clausuraron dos entradas vecinas, sin numeración.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°3 ordenó la desocupación y en el procedimiento participó personal de la Policía de la Ciudad, la Red de Atención y la Guardia de Auxilio.

Hoy recuperamos un inmueble en Belgrano que estaba usurpado hace 7 años.



En la Ciudad, la propiedad privada se respeta. pic.twitter.com/Xi76ifQwbu — Jorge Macri (@jorgemacri) October 21, 2025

Durante la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, se liberaron plazas y veredas para garantizar la circulación de los vecinos, a la vez que se recuperaron hoteles en Constitución y San Telmo.

Además, se desalojaron a unos 17 mil manteros de Parque Centenario, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra, Balvanera, Flores (Avenida Avellaneda) y Chacarita.

“Los porteños merecen vivir con seguridad y tranquilidad”, consignó Macri a propósito de los operativos realizados.