Belgrano: desalojaron una casa que estaba usurpada desde hace siete años

El operativo de la Policía de la Ciudad se llevó a cabo sobre la calle Amenábar, a dos cuadras de Cabildo. También se clausuraron dos entradas vecinas.
Una vivienda que permaneció usurpada durante más de siete años en pleno barrio porteño de Belgrano fue desalojada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El operativo se llevó a cabo en la calle Amenábar 2248, a dos cuadras y media de la avenida Cabildo, mientras que también se clausuraron dos entradas vecinas, sin numeración.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°3 ordenó la desocupación y en el procedimiento participó personal de la Policía de la Ciudad, la Red de Atención y la Guardia de Auxilio.
Durante la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, se liberaron plazas y veredas para garantizar la circulación de los vecinos, a la vez que se recuperaron hoteles en Constitución y San Telmo.
Además, se desalojaron a unos 17 mil manteros de Parque Centenario, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra, Balvanera, Flores (Avenida Avellaneda) y Chacarita.
“Los porteños merecen vivir con seguridad y tranquilidad”, consignó Macri a propósito de los operativos realizados.
