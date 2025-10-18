El emocionante homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo: banderas, camiseta especial y más

Boca llegó a La Bombonera con su micro habitual, pero con el detalle del rostro y una frase de Russo en su frente. "A Boca nunca se le puede decir que no", fue la cita elegida con el siguiente mensaje: "Hasta siempre, Miguel". La foto, como se lo caracterizó, con una sonrisa del entrenador.

Después, Boca pasó un emotivo video en la pantalla grande del estadio que rememoró los grandes momentos que tuvo el DT en sus distintos pasos por la institución. La hinchada respondió con un afectivo aplauso y luego con un canto que fue acompañando a las imágenes. “Amor con amor se paga”, fue la frase con la que concluyó la cinta.

Luego, Leandro Paredes, capitán de Boca, llevó una camiseta con el nombre de Russo atada con globos hacia el círculo central y, junto a Claudio Úbeda, la soltó hacia el cielo. Mientras se elevaba ante la atenta mirada de toda La Bombonera, los simpatizantes xeneizes corearon: “Miguelo, Miguelo”.

Por otro lado, Juan Román Riquelme colgó una bandera en su palco que mostraba la imagen del último abrazo público entre Miguel Ángel Russo y él con la frase: "Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo". Además, hinchas colgaron pasacalles en las inmediaciones del estadio y hubo otras banderas en las tribunas de La Bombonera.

En el ámbito digital, las redes sociales oficiales de Boca también se sumaron al homenaje. El habitual anuncio del día de partido, conocido como “Hoy juega Boca”, tuvo como protagonista a Russo en el centro de las imágenes animadas que anticipaban el encuentro y destacaban el carácter especial de la fecha.

Y el material audiovisual incluyó una frase del propio entrenador: “La Bombonera en el mundo es única. El sonido de la Bombonera es algo que no lo tiene ningún estadio del mundo. Por lo que es la gente, por la forma. Seguramente por la gente”.

Por otro lado, la camiseta de los jugadores de Boca también formó parte del tributo. En el pecho de la casaca, se incorporó la imagen de Russo levantando la Copa Libertadores de América obtenida en 2007, un gesto que fue presentado en las redes sociales oficiales del club en la previa del encuentro. Este diseño especial resaltó uno de los momentos más emblemáticos de la carrera del técnico al frente del equipo de la Ribera.