Silvana López, esposa de Carlos y madre de sus dos hijos, es capaz de mover cielo y tierra para que su marido tenga una mejor calidad de vida. Consultada por este medio, la mujer detalló que "el hospital no tiene insumos" y ellos deben poner plata de su bolsillo para cubrir las necesidades básicas. "Hoy (por ayer) me llamaron desde el Municipio (de Berazategui) para ayudarme, me explicaron que el hospital se tiene que hacer cargo y ellos mismos van a contactarse para que no nos falte nada", destacó.

Asimismo, Silvana contó que "lo más urgente que necesitamos son gasas, para las escaras de Carlos, y pañales". También, solicitó un tubo de oxígeno, ya que están tramitando la internación domiciliaria, porque se encuentra en sala común y sin servicio de enfermería nocturno.

Campeonato de fútbol

Antes de contraer Hantavirus, Carlos, de 34 años, trabajaba como delegado del Club de Sourigues, donde también dirigía la categoría 2007. Las instalaciones de la entidad, ubicada en avenida Milazo y 259, serán utilizadas para un campeonato de fútbol solidario que organiza su familia. La cita es para mañana a partir de las 10, con buffet económico y una entrada que costará 30 pesos.

Durante la jornada se recibirán donaciones de sonda vercical n° 20 con bolsa colectora, guía para alimentación por sonda, guantes, gasas; gasas furasinadas, pervinox, alcohol en gel y alcohol.

También barbijos, platsul, parches para escaras, hidrogel, cintas hipoalergénicas, pañales para adulto, apósitos, alimento para nutrición por sonda, filtro para cánula, silla postural para adulto, aspirador para secreciónes manual y eléctrico, tubo de oxígeno con regulador y máscara, tensiometro y monitor de signos vitales.