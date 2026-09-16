La Ciudad se prepara para "El Niño" y avanza con una limpieza histórica del arroyo Cildañez

El procedimiento requiere trabajar con el tramo aislado y sin circulación de agua. Dos equipos desplazan el sedimento hacia las bocas de acceso, donde retroexcavadoras lo retiran y lo llevan a piletas de secado. Después, el líquido restante vuelve al conducto mediante bombeo, mientras que el material estabilizado con hidróxido de calcio es trasladado al CEAMSE en camiones. Según explicó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, la obra busca mejorar la respuesta del sistema frente a las tormentas fuertes.

La intervención forma parte de un plan preventivo frente a un escenario climático exigente. De acuerdo con la información difundida por la Ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un fenómeno de El Niño fuerte entre septiembre y octubre, con lluvias superiores a las habituales, tormentas con ráfagas y grandes acumulaciones de agua en períodos breves. El operativo porteño contempla además el monitoreo de 177 puntos de riesgo y el despliegue de equipos en las 15 comunas.

Desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, la Ciudad informó la ejecución de 64 obras vinculadas con la ampliación, reparación, adecuación y limpieza de la red pluvial, además de más de 13.000 metros lineales de nuevos conductos. Entre las intervenciones también aparecen los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, junto con la ampliación del reservorio del Parque Sarmiento. En el sur, las obras se concentran especialmente en las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito para mejorar el drenaje de barrios como Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.