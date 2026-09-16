La Ciudad se prepara para "El Niño" y avanza con una limpieza histórica del arroyo Cildañez

La intervención permitirá retirar más de 37.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados y mejorará el drenaje de una de las zonas porteñas más expuestas a las lluvias intensas.
La Ciudad de Buenos Aires ingresó en la etapa final de la limpieza del conducto del arroyo Cildañez, una obra que se realiza por primera vez desde que el cauce fue entubado. El operativo permitirá retirar más de 37.000 metros cúbicos de sedimentos y residuos acumulados durante décadas. La intervención apunta a mejorar el funcionamiento del sistema pluvial ante los meses de lluvias intensas.
El trabajo permitirá recuperar hasta un 15% de la capacidad de escurrimiento del arroyo y beneficiará de manera directa a unos 360.000 vecinos del sur porteño. El Cildañez recorre 11 kilómetros, atraviesa diez barrios y comprende sectores de las comunas 7, 8, 9 y 10. Además, forma parte de las cuencas que desembocan en el Riachuelo y puede transportar hasta 225.000 litros de agua por segundo.
Las tareas comenzaron a fines de 2024 con el dragado del tramo a cielo abierto, ubicado antes de la desembocadura en el Riachuelo. Allí se retiraron 15.400 metros cúbicos de sedimentos. Luego, el operativo se trasladó al tramo subterráneo, donde se construyeron seis bocas de acceso para permitir el ingreso de los equipos y facilitar futuras tareas de mantenimiento.
La primera etapa dentro del conducto se realizó a fines de 2025 en el Parque Indoamericano, con la extracción de 5.400 metros cúbicos. Actualmente, los trabajos se concentran en el Parque de la Ciudad y permitirán retirar otros 16.300m³. En total, dentro del conducto se habrán removido más de 21.700m³, un volumen equivalente a diez piletas olímpicas.
El procedimiento requiere trabajar con el tramo aislado y sin circulación de agua. Dos equipos desplazan el sedimento hacia las bocas de acceso, donde retroexcavadoras lo retiran y lo llevan a piletas de secado. Después, el líquido restante vuelve al conducto mediante bombeo, mientras que el material estabilizado con hidróxido de calcio es trasladado al CEAMSE en camiones. Según explicó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, la obra busca mejorar la respuesta del sistema frente a las tormentas fuertes.
La intervención forma parte de un plan preventivo frente a un escenario climático exigente. De acuerdo con la información difundida por la Ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un fenómeno de El Niño fuerte entre septiembre y octubre, con lluvias superiores a las habituales, tormentas con ráfagas y grandes acumulaciones de agua en períodos breves. El operativo porteño contempla además el monitoreo de 177 puntos de riesgo y el despliegue de equipos en las 15 comunas.
Desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, la Ciudad informó la ejecución de 64 obras vinculadas con la ampliación, reparación, adecuación y limpieza de la red pluvial, además de más de 13.000 metros lineales de nuevos conductos. Entre las intervenciones también aparecen los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, junto con la ampliación del reservorio del Parque Sarmiento. En el sur, las obras se concentran especialmente en las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito para mejorar el drenaje de barrios como Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano y Villa Soldati.
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