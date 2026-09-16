Causa Maradona: dos médicos defenderán a Leopoldo Luque

Si bien Iglesias fue convocado por el equipo legal de la psiquiatra acusada, Agustina Cosachov, será un testigo clave para Luque, ya que el cardiólogo que su defensa planeaba convocar, así como otros testigos que le practicaron estudios cardiológicos a Maradona, no podrán declarar debido a un error procesal a la hora de presentar la lista de testigos.

Causa Maradona: Leopoldo Luque está acusado de homicidio simple con dolo eventual.

Si bien el abogado de Cosachov tenía pensado descartar al cardiólogo, lo convocó para este jueves en solidaridad con la defensa de Luque.

A lo largo de este mes, dos peritos psiquiátricos avalaron el accionar de Cosachov, al asegurar que el plan farmacológico que se le aplicó a Maradona fue adecuado y que las dosis estuvieron dentro del rango terapéutico, por lo que no eran tóxicas.

También testificaron a favor del plan farmacológico dos peritos oficiales, que sin embargo cuestionaron la falta de controles clínicos.

“Estamos muy conformes con la forma en que se viene desarrollando el juicio y con el resultado de la prueba, que me permite concluir que la conducta de mi defendida no guarda ninguna relación con el lamentable deceso del paciente", dijo a Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.