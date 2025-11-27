Los detalles del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich: "El cubierto salió..."

Marianela se ocupó de su salud física -que tenga acceso a la medicación que necesita- y de acompañarla en su etapa tras las rejas. Incluso, en algunas oportunidades la exparticipante de Gran Hermano, de las más recordadas y polémicas, hizo algunos posteos en redes sociales en donde compartió sus sentimientos más profundos hacia José.

Y por estas horas, Mirra y Alperovich sellarán su amor con una concretarán su amor con una unión legal y será la "frutilla del postre" de una relación de amor de 20 años. Y que incluirá casamiento reservado para un grupo íntimo de allegados, que tendrán acceso a la viviendo en donde el exfuncionario público cumple con su prisión.

"Van a haber 30 invitados y se va a hacer en el Zenzity, el edificio en la zona de Puerto Madero, en la que están instalados y donde el está cumpliendo con su arresto domiciliario. El departamento en donde se va a hacer la unión mide 240 metros cuadrados. No se podía hacer en el zoom porque Alperovich tiene prohibido circular por espacios comunes", contaron en Tarde o temprano, por El 13.

LOS DETALLES DEL BANQUETE

"La pulsera electrónica que tiene colocada Alperovich tiene delimitado el perímetro en el que él puede estar... Incluye hasta la puerta del departamento y el balcón (ahí tiene un yacuzi que comparte con Mirra). Si el sale de ese perímetro, le suena la alarma al servicio penitenciario. El servicio que se contrató para el catering es de un hotel muy importante de la zona", contó Fernanda Iglesias, en el ciclo periodístico.

Marianela Mirra, apertura Cómo será la boda de Marianela Mirra y José Alperovich, en el arresto domiciliario.

"Incluye un cubierto de entrada, plato principal, postre, vino y champagne, que sale por persona a 205.000 pesos más IVA. Este festejo íntimo se concretará después de su correspondiente unión civil, en horas del mediodía", se supo sobre la boda que se concretará en el día de la fecha.