Murió al caer de un acantilado en Mar del Plata: cómo es el lugar del accidente

La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Miramar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.

La víctima estaba un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

image

Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo presente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.

Embed

Cómo es el lugar del accidente

El lugar del trágico episodio, situado a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11, tiene una geografía marcada por formaciones geológicas que ganan altura respecto al nivel del mar.

Los acantilados del sur de Mar del Plata y su prolongación hacia Chapadmalal se extienden a lo largo de más de 30 kilómetros de la costa, alcanzando alturas de hasta 25 metros desde la base hasta la parte superior en algunos puntos, como en la zona de Punta Mogotes.

image

La tragedia se desató en una antigua escalera de acceso a la playa, que con el paso del tiempo y la erosión por el clima y el mar, se transformó en una estructura en desuso. El constante desmoronamiento y la falta de mantenimiento dejaron una especie de platea de cemento, con un borde abrupto y sin barandas.

El sitio donde se produjo el accidente se caracteriza por la presencia de plataformas de hormigón, restos de lo que en el pasado fueron accesos formales a la playa o puntos de observación. La plataforma específica donde ocurrió la tragedia presenta un acabado irregular, producto de los fragmentos desprendidos, y un borde pronunciado sin delimitaciones.

image

Varios reportes en redes sociales, previos al incidente fatal, se refinador a la precariedad y el peligro de acercarse a esa estructura. Uno de ellos recomendó explícitamente evitar la entrada al sitio con niños debido al riesgo de derrumbe.